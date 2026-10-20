سر الاهتزاز المفاجئ لهواتف الأندرويد و حل المشكلة 6 خطوات

تواجه هواتف الأندرويد في كثير من الأحيان مشكلة تقنية مزعجة تتمثل في الاهتزاز العشوائي والمفاجئ، سواء كان ذلك أثناء توصيلها بالشاحن أو دون ظهور أي إشعارات جديدة على الشاشة.

وتتنوع الأسباب وراء هذه الظاهرة بين مشكلات مادية مثل تلف كابل الشحن أو عدم ثبات المحول، وأعطال برمجية داخل نظام التشغيل نفسه.

وللتخلص من هذا الإزعاج الرقمي، يمكنك تنفيذ 6 خطوات عملية ومجربة لإعادة ضبط الهاتف وحل المشكلة:

تقصّي "سجل الإشعارات" الخفي

تتميز بعض التطبيقات بإرسال تنبيهات لحظية قد تختفي تلقائياً فور وصولها، مما قد يترك هاتفك يهتز وذلك دون أثر مرئي. ويتيح تلك نظام أندرويد حلاً ذكياً عبر العودة إلى سجل التنبيهات لرصد التطبيق المتسبب:

طريقة الوصول

عليك فتح تطبيق الإعدادات، ثم الانتقال إلى قسم الإشعارات، واختيار الإعدادات المتقدمة.

التفعيل والمعاينة

عليك الضغط على سجل الإشعارات وذلك لرصد قائمة التنبيهات الأخيرة ومواقيتها بدقة؛ وفي حال تبين أن تطبيقاً ما يرسل إشعارات متكررة، يمكن القيام بحظر تنبيهاته فوراً.

إيقاف ميزة "تذكير الإشعارات" الدورية

تتضمن بعض واجهات التشغيل المخصصة، مثل تحديث One UI من سامسونج، خاصية تفعيل التذكيرات المستمرة. تهدف هذه الميزة إلى تنبيه المستخدم بشكل دوري كل بضع دقائق تقريبا بوجود إشعارات غير مقروءة، مما يسبب اهتزازاً متلاحقاً يظنه البعض عطلاً.

طريقة التعطيل

توجه إلى الإعدادات > الإشعارات > الإعدادات المتقدمة، ثم قم بإيقاف تشغيل زر التبديل المباشر بجانب تذكيرات الإشعارات.

تحديث النظام والتطبيقات

غالباً ما يكون الاهتزاز ناتجاً عن خلل في تطبيق يعمل في الخلفية أو عدم توافقية بعد تحديثات ما، ولتجاوز ذلك، يُنصح بتحديث التطبيقات و تحديث نظام أندرويد