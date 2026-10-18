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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف يدوم معك طويلا.. أفضل هواتف أندرويد بدعم يصل إلى 7 سنوات

هواتف أندرويد
هواتف أندرويد
شيماء عبد المنعم

أصبحت تحديثات أندرويد لمدة 7 سنوات ميزة متاحة لدى عدد متزايد من الشركات، بعدما انضمت موتورولا وهونر إلى جوجل وسامسونج، ما يمنح المستخدمين خيارات متنوعة تجمع بين الهواتف الرائدة والاقتصادية والأجهزة القابلة للطي.

وتشمل القائمة 7 هواتف حديثة توفر دعما برمجيا طويل الأجل، لكن يجب الانتباه إلى أن مدة التحديثات تبدأ من تاريخ طرح الهاتف للبيع، وليس من تاريخ شرائه، ما يعني اختلاف فترة الدعم المتبقية من جهاز إلى آخر.

1. جوجل Pixel 11:


يبدأ سعر جوجل Pixel 11 من 899 دولارا، ويعمل بنظام Android 17 ومعالج Tensor G6 وشريحة الأمان Titan M3، وتتعهد جوجل بتوفير تحديثات النظام والأمان وميزات Pixel Drops حتى أغسطس 2033، إلى جانب توفير قطع الغيار لمدة 7 سنوات، ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.3 بوصة، مع تحديثات مباشرة من جوجل.

جوجل Pixel 11 

2. جوجل Pixel 11 Pro XL:


يبدأ سعر هاتف جوجل Pixel 11 Pro XL من 1299 دولارا لنسخة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت للتخزين، ويضم شاشة LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتزا، وبطارية بسعة 5115 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، ويستمر دعمه البرمجي حتى أغسطس 2033.

جوجل Pixel 11 Pro XL

3. سامسونج Galaxy S26 Ultra:

يقدم هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra شاشة قياس 6.9 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وقلم S Pen، إلى جانب وضع شاشة الخصوصية. ويبدأ سعره من 1299 دولارا، ويحصل على تحديثات لمدة 7 سنوات، لكن فترة دعمه تنتهي متوقعة في فبراير 2033، نظرا لطرحه للبيع قبل Pixel 11.

سامسونج Galaxy S26 Ultra

4. سامسونج Galaxy S26 FE:


يأتي هاتف Galaxy S26 FE بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتزا، ومعالج Exynos 2500 وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وتبلغ سعة بطاريته 4900 مللي أمبير، مع شحن سلكي بقدرة 45 وات، ويعمل بواجهة One UI 9 المبنية على Android 17، مع تحديثات للنظام والأمان لمدة سبع سنوات.

سامسونج Galaxy S26 FE

5. جوجل Pixel 10a:

بسعر يبدأ من 499 دولارا، يعد جوجل Pixel 10a الأقل تكلفة في القائمة، ويضم شاشة قياس 6.3 بوصة، وبطارية 5100 مللي أمبير، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، ويحصل على 7 سنوات من التحديثات، لكن أداء الكاميرا قد لا يضاهي بعض المنافسين، وفقا لاختبارات DxOMark.

جوجل Pixel 10a

6. موتورولا Signature:


يمثل هاتف موتورولا Signature أول هاتف للشركة يلتزم بسبع ترقيات لنظام أندرويد و7 سنوات من التحديثات الأمنية، حتى أوائل 2033، ويضم شاشة 6.8 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Gen 5، وبطارية 5200 مللي أمبير، مع شحن سلكي 90 وات ولاسلكي 50 وات، ويبدأ سعره من 999 يورو في أوروبا، لكنه غير متاح رسميا في الولايات المتحدة.

موتورولا Signature

7. هونر Magic V6:


يستهدف HONOR Magic V6 محبي الهواتف القابلة للطي، إذ يضم شاشة خارجية 6.52 بوصة وأخرى داخلية 7.95 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وبطارية 6660 مللي أمبير، وتوفر هونر 7 سنوات من التحديثات للأجهزة المباعة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بينما تختلف مدة الدعم في أسواق أخرى، ويبلغ سعره في أوروبا 2299.99 يورو.

HONOR Magic V6

ما أفضل هاتف من حيث التحديثات؟

يعتمد الاختيار على الميزانية والأولويات، فهاتف Pixel 11 يجمع بين المواصفات الرائدة والدعم حتى 2033، بينما يقدم Pixel 10a خيارا اقتصاديا، أما Galaxy S26 Ultra فيناسب الباحثين عن مزايا سامسونج المتقدمة، ويستهدف Honor Magic V6 محبي الشاشات القابلة للطي.

أفضل هواتف أندرويد هواتف هواتف بتحديثات 7 سنوات Honor Magic V6

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