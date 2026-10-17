قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من وسيلة.. كيف تستعلم عن مخالفات سيارتك 2026 في دقيقة واحدة؟
الأهلي وكيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية.. الموعد وقنوات مجانية تذيع المباراة
مشارك من ذوي الاحتياجات في معرض تراثنا يقدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية
محافظ الفيوم يزيل مبنى مخالفا بقرية تونس ويحيل المسؤولين عن ترخيصه للمحاكمة
بدلا من المؤبد.. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف الصغيرة ندى للسجن 10 سنوات
تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية : تطوير برامج الطيران والمحاكيات وتأهيل الطلاب علميًا وعسكريًا لمواكبة المقاتلات الحديثة
يونيسف تكشف جرائم المحتلين: 60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الصناعة: مصر تقود تحالفًا أفريقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية
أمطار غزيرة تضرب هويما قبل مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لمفاجأة.. 6 هواتف Galaxy Z قابلة للطي بينها جهاز قابل للتمدد

هواتف Galaxy Z
هواتف Galaxy Z
شيماء عبد المنعم

كشف تسريب جديد عن خطط محتملة لشركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق ستة هواتف ضمن سلسلة Galaxy Z خلال عام 2027، في خطوة قد تضاعف عدد أجهزتها القابلة للطي، مع ترقب طرح هاتف جديد بشاشة قابلة للتمدد تحت اسم Galaxy Z Slide.

ونشر المسرب أنتوني، المعروف على منصة إكس باسم TheGalox، قائمة تضم ستة طرازات يتوقع أن تنضم إلى عائلة Galaxy Z في العام المقبل. 

6 هواتف جديدة مرتقبة من سامسونج في 2027
 

بحسب التسريب، تشمل قائمة الأجهزة الستة المحتملة ما يلي:

- هاتف Galaxy Z Slide: بشاشة قابلة للتمدد.
- هاتف Galaxy Z TriFold 2: الجيل الثاني من الهاتف ذي الشاشة ثلاثية الطي.
- هاتف Galaxy Z Fold 9 Ultra: إصدار فائق المواصفات من الهواتف القابلة للطي.
- هاتف Galaxy Z Fold 9 Pro: إصدار جديد يتوقع أن ينضم إلى الفئة الاحترافية.
- هاتف Galaxy Z Fold 9: الجيل الجديد من هاتف سامسونج القابل للطي بتصميم الكتاب.
- هاتف Galaxy Z Flip 9: الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي رأسيا.


وإذا صحت هذه التوقعات، فستوسع سامسونج تشكيلتها من الهواتف القابلة للطي بصورة ملحوظة، عبر تقديم طرازات متعددة تستهدف فئات مختلفة من المستخدمين.

6 هواتف جديدة مرتقبة من سامسونج في 2027

تحسينات مرتقبة في البطارية والوزن والسمك


وأشار المسرب إلى أن هواتف Galaxy Z المنتظرة ستشهد تحسينات في ثلاثة جوانب رئيسية، هي عمر البطارية وسمك الأجهزة ووزنها.

وقد تسهم هذه التحسينات في جعل الهواتف القابلة للطي أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي والتنقل، خصوصا أن الوزن الأقل والتصميم الأنحف من أبرز العوامل التي قد تعزز جاذبية هذه الفئة من الأجهزة.

ووفقا للتسريب، من المتوقع أن يكون Galaxy Z TriFold 2 أول الهواتف الستة إطلاقا خلال عام 2027، على أن تطرح بقية الأجهزة في مراحل لاحقة، دون الكشف عن جدول زمني محدد لكل طراز.

غموض بشأن Galaxy Z Fold 9 Pro


ورغم أن أسماء Galaxy Z Fold 9 وGalaxy Z Fold 9 Ultra وGalaxy Z Flip 9 تتماشى مع تطور الأجيال السابقة من هواتف سامسونج، فإن المعلومات المتعلقة بهاتف Galaxy Z Fold 9 Pro لا تزال محدودة.

ولم يكشف التسريب عن المواصفات التي قد تميز هذا الإصدار عن بقية طرازات Fold، أو عن موقعه ضمن تشكيلة سامسونج المنتظرة.

لكن الجهاز الذي يثير الاهتمام بصورة أكبر هو Galaxy Z Slide، الذي قد يمثل توجها جديدا في تصميم الهواتف الذكية، من خلال شاشة قابلة للتمدد بدلا من الاعتماد على المفصلات وآليات الطي التقليدية.

Galaxy Z Slide.. هاتف بشاشة قابلة للتمدد


تعتمد فكرة الهاتف القابل للتمدد على زيادة مساحة الشاشة لتصبح أعرض أو أطول عند الحاجة، مع الحفاظ على حجم أكثر إحكاما للجهاز عند إغلاق الشاشة أو سحبها إلى وضعها الأساسي.

وسبق لسامسونج أن استعرضت تقنيات للشاشات القابلة للتمدد، كما قدمت موتورولا نموذجا تجريبيا لهاتف من هذا النوع عام 2022، كانت شاشته تتوسع من 4 بوصات إلى 6.5 بوصة.

وقد يتيح هذا التصميم للمستخدمين الاستفادة من شاشة كبيرة عند الحاجة، دون الاضطرار إلى حمل هاتف سميك أو ثقيل نسبيا.

هل تكشف سامسونج عن هواتفها الجديدة في صيف 2027؟


عادة ما تكشف سامسونج عن أجيالها الجديدة من هواتف Galaxy Z القابلة للطي خلال شهر يوليو، ما يجعل صيف 2027 موعدا محتملا لمتابعة تطورات هذه السلسلة.

ومع ذلك، لم تؤكد الشركة حتى الآن إطلاق الهواتف الستة المذكورة، كما لم تعلن رسميا عن موعد طرح Galaxy Z Slide أو مواصفاته.

وبالتالي، تظل هذه المعلومات في إطار التسريبات والتوقعات، في انتظار ما ستكشف عنه سامسونج رسميا بشأن مستقبل هواتفها القابلة للطي والشاشات القابلة للتمدد.

سامسونج هواتف جديدة هواتف Galaxy Z Galaxy Z Fold 9 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

السيسي

الرئيس السيسي: إعداد كوادر لتولي مسؤولية الدولة وإتاحة الفرصة للشعب لاختيارها

العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت

الذهب

الذهب يرتفع عالميًا إلى 4182 دولارًا للأوقية.. وعيار 21 يسجل 6245 جنيهًا

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد