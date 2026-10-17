سامسونج تستعد لمفاجأة.. 6 هواتف Galaxy Z قابلة للطي بينها جهاز قابل للتمدد

كشف تسريب جديد عن خطط محتملة لشركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق ستة هواتف ضمن سلسلة Galaxy Z خلال عام 2027، في خطوة قد تضاعف عدد أجهزتها القابلة للطي، مع ترقب طرح هاتف جديد بشاشة قابلة للتمدد تحت اسم Galaxy Z Slide.

ونشر المسرب أنتوني، المعروف على منصة إكس باسم TheGalox، قائمة تضم ستة طرازات يتوقع أن تنضم إلى عائلة Galaxy Z في العام المقبل.

6 هواتف جديدة مرتقبة من سامسونج في 2027



بحسب التسريب، تشمل قائمة الأجهزة الستة المحتملة ما يلي:

- هاتف Galaxy Z Slide: بشاشة قابلة للتمدد.

- هاتف Galaxy Z TriFold 2: الجيل الثاني من الهاتف ذي الشاشة ثلاثية الطي.

- هاتف Galaxy Z Fold 9 Ultra: إصدار فائق المواصفات من الهواتف القابلة للطي.

- هاتف Galaxy Z Fold 9 Pro: إصدار جديد يتوقع أن ينضم إلى الفئة الاحترافية.

- هاتف Galaxy Z Fold 9: الجيل الجديد من هاتف سامسونج القابل للطي بتصميم الكتاب.

- هاتف Galaxy Z Flip 9: الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي رأسيا.



وإذا صحت هذه التوقعات، فستوسع سامسونج تشكيلتها من الهواتف القابلة للطي بصورة ملحوظة، عبر تقديم طرازات متعددة تستهدف فئات مختلفة من المستخدمين.

6 هواتف جديدة مرتقبة من سامسونج في 2027

تحسينات مرتقبة في البطارية والوزن والسمك



وأشار المسرب إلى أن هواتف Galaxy Z المنتظرة ستشهد تحسينات في ثلاثة جوانب رئيسية، هي عمر البطارية وسمك الأجهزة ووزنها.

وقد تسهم هذه التحسينات في جعل الهواتف القابلة للطي أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي والتنقل، خصوصا أن الوزن الأقل والتصميم الأنحف من أبرز العوامل التي قد تعزز جاذبية هذه الفئة من الأجهزة.

ووفقا للتسريب، من المتوقع أن يكون Galaxy Z TriFold 2 أول الهواتف الستة إطلاقا خلال عام 2027، على أن تطرح بقية الأجهزة في مراحل لاحقة، دون الكشف عن جدول زمني محدد لكل طراز.

غموض بشأن Galaxy Z Fold 9 Pro



ورغم أن أسماء Galaxy Z Fold 9 وGalaxy Z Fold 9 Ultra وGalaxy Z Flip 9 تتماشى مع تطور الأجيال السابقة من هواتف سامسونج، فإن المعلومات المتعلقة بهاتف Galaxy Z Fold 9 Pro لا تزال محدودة.

ولم يكشف التسريب عن المواصفات التي قد تميز هذا الإصدار عن بقية طرازات Fold، أو عن موقعه ضمن تشكيلة سامسونج المنتظرة.

لكن الجهاز الذي يثير الاهتمام بصورة أكبر هو Galaxy Z Slide، الذي قد يمثل توجها جديدا في تصميم الهواتف الذكية، من خلال شاشة قابلة للتمدد بدلا من الاعتماد على المفصلات وآليات الطي التقليدية.

Galaxy Z Slide.. هاتف بشاشة قابلة للتمدد



تعتمد فكرة الهاتف القابل للتمدد على زيادة مساحة الشاشة لتصبح أعرض أو أطول عند الحاجة، مع الحفاظ على حجم أكثر إحكاما للجهاز عند إغلاق الشاشة أو سحبها إلى وضعها الأساسي.

وسبق لسامسونج أن استعرضت تقنيات للشاشات القابلة للتمدد، كما قدمت موتورولا نموذجا تجريبيا لهاتف من هذا النوع عام 2022، كانت شاشته تتوسع من 4 بوصات إلى 6.5 بوصة.

وقد يتيح هذا التصميم للمستخدمين الاستفادة من شاشة كبيرة عند الحاجة، دون الاضطرار إلى حمل هاتف سميك أو ثقيل نسبيا.

هل تكشف سامسونج عن هواتفها الجديدة في صيف 2027؟



عادة ما تكشف سامسونج عن أجيالها الجديدة من هواتف Galaxy Z القابلة للطي خلال شهر يوليو، ما يجعل صيف 2027 موعدا محتملا لمتابعة تطورات هذه السلسلة.

ومع ذلك، لم تؤكد الشركة حتى الآن إطلاق الهواتف الستة المذكورة، كما لم تعلن رسميا عن موعد طرح Galaxy Z Slide أو مواصفاته.

وبالتالي، تظل هذه المعلومات في إطار التسريبات والتوقعات، في انتظار ما ستكشف عنه سامسونج رسميا بشأن مستقبل هواتفها القابلة للطي والشاشات القابلة للتمدد.