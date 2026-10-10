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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف أسعار ومواصفات هواتف Galaxy S27 المرتقبة من سامسونج

Galaxy S26
Galaxy S26
شيماء عبد المنعم

كشفت تسريبات جديدة عن الأسعار المتوقعة لسلسلة هواتف Galaxy S27 التي تستعد سامسونج لطرحها خلال الربع الأول من عام 2027، إلى جانب تفاصيل تتعلق بالشاشات وتقنيات العرض في الطرازات المختلفة، وسط توقعات باستمرار الضغوط على أسعار الهواتف الذكية بسبب ارتفاع تكلفة شرائح الذاكرة عالميا.

وبحسب معلومات نشرها المسرب المعروف باسم «phonefuturist»، قد تحتفظ سامسونج بأسعار هاتفي Galaxy S27 وGalaxy S27+ عند مستويات إطلاق الجيل السابق، بينما تسجل الطرازات الأعلى ضمن السلسلة أسعارا مختلفة، مع تقديم إصدار جديد يحمل اسم Galaxy S27 Pro.

أسعار Galaxy S27 وS27+ وS27 Ultra
 

تشير التسريبات إلى أن هاتفي Galaxy S27 وGalaxy S27+ سيطرحان في السوق الأمريكية بالأسعار نفسها التي طرح بها الجيل السابق عند الإطلاق، إذ يبلغ سعر النسخة الأساسية 899 دولارا، مقابل 1099 دولارا لنسخة Plus.

وكانت سامسونج قد رفعت أسعار هاتفي Galaxy S26 وS26+ بمقدار 100 دولار مقارنة بسابقيهما، ما يعني أن ثبات أسعار الجيل المقبل، إذا تأكد، لن يمثل تراجعا عن الزيادة التي شهدها الجيل الحالي.

S27 Ultra

أما الطرازات الأعلى، فتشير المعلومات المتداولة إلى أن سعر Galaxy S27 Pro سيبلغ 1299 دولارا، وهو السعر نفسه الذي طرح به Galaxy S26 Ultra، فيما قد يصل سعر Galaxy S27 Ultra إلى 1399 دولارا.

وتتوافق هذه التقديرات مع تسريبات سابقة نشرها المسرب Lanzuk، لكن سامسونج لم تعلن رسميا عن أسعار السلسلة الجديدة أو تؤكد مواصفاتها حتى الآن.

اختلاف تقنيات الشاشات بين الطرازات


لم تقتصر التسريبات على الأسعار، بل شملت أيضا مواصفات الشاشات، إذ يتوقع أن يعتمد هاتفا Galaxy S27 وS27+ على لوحات عرض من نوع OLED بتقنية M14+، في حين قد يحصل هاتفا Galaxy S27 Pro وS27 Ultra على شاشات بتقنية M16 OLED.

ووفقا للتسريبات، تستخدم تقنية M16 OLED أيضا في الشاشة الخارجية لهاتف iPhone Duo الذي كشف عنه مؤخرا، بحسب المصدر.

ومن المتوقع كذلك أن تظل ميزة شاشة الخصوصية، التي برزت في Galaxy S26 Ultra، حصرية للطرازين Pro وUltra في الجيل المقبل. 

ويعزى ذلك إلى اعتماد شاشتيهما على تقنية Flex Magic Pixel اللازمة لتشغيل هذه الميزة، وفقا لتقارير سابقة.

أزمة الذاكرة تضغط على أسعار الهواتف

تأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه صناعة الهواتف الذكية ارتفاعا في تكاليف المكونات، بالتزامن مع نقص عالمي في شرائح الذاكرة، وهو ما يدفع الشركات إلى البحث عن وسائل للحد من تأثير الزيادة على أسعار أجهزتها.

وتتفاوت استجابات الشركات لهذه الضغوط، إذ قد تضطر بعض الشركات إلى تقليص هوامش أرباحها، فيما تتجه شركات أخرى إلى خفض الإنتاج. 

وتشير تقارير إلى أن سامسونج تدرس تقليص إنتاج الهواتف بنسبة تصل إلى 30% لمواجهة ارتفاع تكاليف المكونات.

هل ترتفع أسعار Galaxy S27 مجددا؟


تظل الأسعار المتداولة لهواتف Galaxy S27 أولية وقابلة للتغيير، خصوصا مع استمرار التقلبات في سوق الذاكرة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وبناء على ذلك، قد يتجاوز سعر Galaxy S27 الأساسي حاجز الألف دولار عند إطلاقه، رغم أن هذا الاحتمال يظل تقديرا غير مؤكد، في انتظار الإعلان الرسمي عن الأسعار والمواصفات النهائية للسلسلة.

هواتف Galaxy S27 سامسونج أسعار Galaxy S27 أسعار الهواتف

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