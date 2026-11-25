كشفت مصادر لقناة «العربية» أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أبلغ ممثلي إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية أنه لا يسعى إلى اللجوء لعمل عسكري ضد الإقليم، في ظل تصاعد التوترات السياسية بين بغداد وأربيل على خلفية قرارات حكومية تتعلق بالسيطرة على المنافذ الحدودية وإدارة الحقول النفطية.

وبحسب المصادر، جاءت تصريحات الزيدي خلال تواصله مع ممثلي الإقليم في الحكومة العراقية، في محاولة لاحتواء المخاوف من تحول الخلاف السياسي والدستوري إلى مواجهة ميدانية، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لتعزيز سلطتها على الموارد النفطية والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان.

قرارات حكومية تشعل الخلاف بين بغداد وأربيل

وكان الزيدي قد أصدر توجيهات تقضي بتولي السلطات الاتحادية إدارة المنافذ الحدودية في الإقليم، وإخضاع تصدير النفط ومشتقاته لموافقة وزارة النفط الاتحادية، إلى جانب تولي الوزارة إدارة الحقول النفطية الواقعة في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، والتي تخضع مناطق منها للسيطرة الأمنية الكردية.

وجاءت هذه الإجراءات عقب تحقيقات بشأن شبهات تهريب النفط من حقول تابعة لشركة نفط الشمال الحكومية، وسط اتهامات بتحويل كميات من النفط إلى مسارات تهريب باتجاه إيران وأفغانستان، وهي اتهامات لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق منها بصورة مستقلة.

المحكمة الاتحادية تدخل على خط الأزمة

وفي تطور لافت، أفادت تقارير بأن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أقرت بحق بغداد في نشر قوات اتحادية لتأمين الحدود الدولية، بما يشمل المناطق الخاضعة لإدارة إقليم كردستان، مع تأكيد ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات بشأن إدارة الجمارك.

في المقابل، رفضت حكومة إقليم كردستان القرارات الحكومية، واعتبرتها مساسا بصلاحيات الإقليم الدستورية ومبادئ النظام الاتحادي، مطالبة بحل الخلافات عبر الحوار والاحتكام إلى الدستور والقانون.

وتعكس تصريحات الزيدي، وفق ما نقلته مصادر العربية، محاولة للفصل بين مساعي فرض سلطة الحكومة الاتحادية على الموارد والمنافذ الحدودية وبين خيار المواجهة العسكرية، وسط ترقب لمآلات الأزمة وانعكاساتها على الاستقرار السياسي والأمني في العراق.

