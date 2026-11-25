كشف الفنان ميشيل ميلاد عن الشخصيات الأكثر صعوبة بالنسبة له سواء كانت تراجيدية او كوميدية.

وقال ميشيل ميلاد فى تصريح خاص لـ صدى البلد: الشخصيات النفسية هي الأصعب، والدور النفسي يختلف عن الدور التراجيدي، لأنه يدخل إلى أعماق الممثل نفسه، وهو من أكثر أنواع الأدوار إرهاقًا بالنسبة لي، وإذا لم تعش الشخصية فعلًا، فلن تستطيع أن تقدمها بالشكل المطلوب، ولا يمكن الاعتماد على التقنية وحدها في هذه النوعية من الأدوار.

وأضاف: في رأيي، بعض الأدوار يمكنك أن تعتمد فيها على أدواتك وتقنياتك كممثل، خصوصًا في الكوميديا، لأنك تعرف الإيقاع والتوقيت وطريقة بناء الشخصية، أما هذه الأدوار، فلا يمكن أن تعتمد فيها على التقنية فقط، إما أن تعيش الشخصية أو لا تستطيع تقديمها.

ميشيل ميلاد يشيد بالفنان أحمد مالك

من ناحية أخرى أشاد ميشيل ميلاد بالنجاحات التي يحققها أحمد مالك، مؤكدًا أنه يستحق الإشادة بما يقدمه من أعمال فنية متنوعة، لافتًا إلى أن الجمهور أصبح يكتشف جوانب مختلفة من موهبته من خلال مشاركاته في الأعمال السينمائية والدرامية.

واختتم ميشيل ميلاد حديثه بالتأكيد على سعادته بالمشاركة في فيلم «ليلة باظت خالص»، وبالتعاون مع فريق العمل، مشيرًا إلى أن التجربة كانت ممتعة ومليئة بالمواقف والذكريات الجميلة.

وتدور أحداث "ليلة باظت خالص" في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعاً معاصراً، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.

يجمع الفيلم في بطولته أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضاً، والمنتج مصطفى الفرماوي.