كشف الفنان ميشيل ميلاد عن كواليس مشاركته في فيلم «ليلة باظت خالص»، متحدثًا عن أجواء التصوير والمواقف الطريفة التي شهدها لوكيشن العمل، كما أشاد بتعاونه مع النجم أحمد مالك، مؤكدًا أنه استمتع كثيرًا بالعمل معه.

ميشيل ميلاد يكشف كواليس «ليلة باظت خالص»

وتحدث ميشيل ميلاد في تصريحات لموقع «صدى البلد» عن بعض المواقف التي جمعته بزملائه خلال التصوير، مشيرًا إلى أن كواليس الفيلم شهدت العديد من اللحظات الكوميدية التي أضفت أجواء من البهجة والمرح على فريق العمل.

وأشار إلى أن العمل في أجواء كوميدية يخلق حالة مختلفة بين الفنانين، خاصة مع تعدد المواقف والمفارقات التي تحدث خلال التصوير، وهو ما ينعكس على طبيعة المشاهد التي يشاهدها الجمهور.

إشادة خاصة بأحمد مالك

وعن تعاونه مع النجم أحمد مالك، أعرب ميشيل ميلاد عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة، مؤكدًا أن العمل معه كان ممتعًا للغاية.

وقال إن أحمد مالك يمتلك العديد من الصفات التي تجعله ممثلًا مميزًا، فهو فنان موهوب ومجتهد وملتزم، ويحرص على تقديم أفضل ما لديه في مختلف الأعمال التي يشارك فيها.

وأضاف أن مالك يتمتع بقدرات فنية مميزة، إلى جانب حرصه على تطوير أدواته التمثيلية، وهو ما يجعله من الفنانين الذين يتركون بصمة واضحة في الأعمال التي يقدمونها.

ميشيل ميلاد يتحدث عن نجاح أحمد مالك

كما أشاد ميشيل ميلاد بالنجاحات التي يحققها أحمد مالك، مؤكدًا أنه يستحق الإشادة بما يقدمه من أعمال فنية متنوعة، لافتًا إلى أن الجمهور أصبح يكتشف جوانب مختلفة من موهبته من خلال مشاركاته في الأعمال السينمائية والدرامية.

واختتم ميشيل ميلاد حديثه بالتأكيد على سعادته بالمشاركة في فيلم «ليلة باظت خالص»، وبالتعاون مع فريق العمل، مشيرًا إلى أن التجربة كانت ممتعة ومليئة بالمواقف والذكريات الجميلة.

وتدور أحداث "ليلة باظت خالص" في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعاً معاصراً، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.

يجمع الفيلم في بطولته أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضاً، والمنتج مصطفى الفرماوي. وهو من إنتاج بروديجى فيلم، وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز.