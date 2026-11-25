من الأسئلة الكثيرة التي تتلقاها دار الإفتاء هو هل ترك ركعتي سنة الفجر عليه إثم؟ حيث يشغل هذا السؤال بال كثير من المصلين الذين قد تفوتهم سنة الفجر لضيق الوقت أو الانشغال بالاستعداد لصلاة الصبح، ويرغبون في معرفة هل يأثم المسلم إذا لم يحافظ على هاتين الركعتين؟ حيث تعد سنة الفجر من آكد السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي السطور التالية نتعرف على رأي الشرع.

هل ترك ركعتي سنة الفجر عليه إثم؟

وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل هو أداء صلاة الفجر بأن تكون ركعتين فقط، موضحا أن ركعتي سنة الفجر من يتركهما فإنه يزهد في الخير ويفوت على نفسه الفضل الكبير.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن من صلى الفرض فقط فصلاته صحيحة ولا حرج فيها، إلا أن المحافظة على السنن فيها اغتنام للخير والبركة، مشيرا إلى أن النبي استحب لنا المداومة على السنة، فكأن الله فتح لنا أبواب الخير ولم نأخذ منها شيئا وتركناه.

هل ترك ركعتي سنة الفجر عليه إثم؟

ووفقا لما ذكره أمين الفتوى بدار الإفتاء فإنه لا يأثم المسلم إذا ترك ركعتي سنة الفجر؛ لأنهما من السنن الرواتب المؤكدة وليستا من الفرائض، لكن يفوته بذلك أجر عظيم وفضل كبير.

وقد ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، رواه مسلم، وهو ما يوضح عظيم مكانة هاتين الركعتين وفضلهما.

حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

وفي هذا السياق قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز البدء في أداء سنة الفجر متى أقيمت الصلاة المفروضة، سواء خشي فوات الركعة الأولى منها أم لا؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَة".

واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، بما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ رَكْعَةً»، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟» أخرجه الطبراني.

حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

ووفقا لدار الإفتاء فإن الأصل أنه إذا أقيمت صلاة الفجر وبدأت الفريضة، فلا يجوز للمسلم أن ينشغل بصلاة النافلة، بل يدخل مع الإمام في صلاة الفريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

وبناءً على ذلك، إذا أقيمت صلاة الفجر، فعلى المسلم أن يترك سنة الفجر ويدخل مع الإمام، ولا يبدأ في أداء ركعتي السنة أثناء إقامة الفريضة أو بعد شروع الإمام فيها.

هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة؟

اختلف الفقهاء في وقت قضاء سنة الفجر لمن فاتته بسبب إقامة الصلاة، حيث يرى بعضهم أنه يجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر، وهو قول عند الشافعية ورواية عن أحمد.

ويرى بعض الفقهاء القول الثاني أنها تُقضى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وهو قول عند الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلًا يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فلما سأله الرجل عن ذلك أخبره أنه لم يكن صلى ركعتي الفجر، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي.

ما فضل صلاة سنة الفجر؟

ورد في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وهو ما يبين عظيم فضل هاتين الركعتين وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما.