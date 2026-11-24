سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 2.35% عند تسوية تعاملات الثلاثاء، لتصل إلى 82.05 دولار للبرميل، وسط عودة المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، على خلفية تصاعد الهجمات على السفن التجارية بالقرب من مضيق هرمز واستمرار التوترات العسكرية في منطقة الخليج.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.88 دولار، مقارنة بمستوى التسوية السابق البالغ 80.17 دولار للبرميل، بعدما شهدت الأسعار تراجعًا حادًا خلال جلسة الاثنين، دفعها إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر.

وفي المقابل، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 2.27%، لتسجل 91.40 دولار للبرميل، بزيادة بلغت 2.03 دولار، في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الأمنية وتأثيرها المحتمل على تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية، وفقا لـ رويترز.



وجاء تعافي الأسعار بعد تقارير عن تعرض سفن تجارية لهجمات بمقذوفات بالقرب من مضيق هرمز، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تسجيل حوادث استهداف لثلاث سفن، فيما أفادت تقارير إيرانية باستهداف سفينة حاويات بالقرب من المضيق، دون الإبلاغ عن إصابات بين أفراد الأطقم.

وتثير هذه التطورات مخاوف أسواق الطاقة من احتمال اتساع نطاق الاضطرابات البحرية وتأثر حركة صادرات النفط، خصوصًا أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل إمدادات الطاقة العالمية.

ومع ذلك، لا تزال توقعات وفرة المعروض العالمي تحد من مكاسب الأسعار، بالتزامن مع استئناف تدفقات النفط عبر خط أنابيب الشرارة الليبي، وتوقعات بزيادة المخزونات الأمريكية، فضلًا عن استمرار تدفق إمدادات من منتجين خارج منطقة الصراع.

وتعكس تحركات الأسعار استمرار تأثر أسواق النفط بالتوازن بين المخاطر الجيوسياسية ومؤشرات العرض والطلب، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على حركة الملاحة والإمدادات العالمية.