

ردت أوكرانيا على تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقام من الهجمات التي تستهدف مصافي النفط الروسية، مطالبة إياه بإنهاء الحرب بدلًا من الشكوى من الضربات الأوكرانية التي تطال منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، في تصريحات نشرها عبر منصة «إكس»، إن بوتين يستطيع وقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية من خلال إصدار أمر بإنهاء الحرب، مؤكدًا أن كييف لن تتوقف عن الرد على الهجمات الروسية التي تستهدف أراضيها وبنيتها التحتية.

وأضاف سيبيها أن الرئيس الروسي يمكنه أيضًا تجنب استهداف السفن العسكرية الروسية إذا قرر إنهاء الحرب، داعيًا موسكو إلى التوقف عن تقديم الشكاوى والبحث عن مخرج ينهي الصراع المستمر منذ عام 2022.

وجاء الرد الأوكراني عقب تصريحات بوتين، الثلاثاء، التي اتهم فيها كييف بمواصلة استهداف منشآت تكرير النفط الروسية، رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف هذه الهجمات، معتبرًا أن الإجراءات الانتقامية الروسية أصبحت حتمية.

وكان بوتين قد أعلن، خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط بالكرملين، أن موسكو ستتخذ تدابير إضافية لحماية منشآت الطاقة، في ظل تزايد الهجمات بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية، وفقا لـ رويترز.



وتشير تقديرات مصدرين في قطاع الصناعة نقلتهما وكالة «رويترز» إلى أن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة تسببت في انخفاض إجمالي كميات النفط الخام التي تعالجها المصافي الروسية بنحو 45% منذ أواخر أكتوبر الماضي، فيما فرضت عدة مناطق روسية قيودًا على مبيعات البنزين والديزل بالتجزئة.

في المقابل، أكد بوتين أن أسعار البنزين استقرت بعد بلوغها ذروتها في أكتوبر، رغم استمرار الصعوبات التي تواجه سوق الوقود المحلية.

وتكشف هذه التصريحات عن استمرار المواجهة المتبادلة بين موسكو وكييف حول استهداف منشآت الطاقة، في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وسط خلافات بشأن وقف الهجمات على البنية التحتية للطرفين.