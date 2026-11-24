شن هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، هجومًا على بعض المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياهم بالدفاع عن أشخاص على حساب مصلحة النادي، والمساهمة في تقسيم جماهير القلعة الحمراء إلى مجموعات وأحزاب.

وقال هيثم عرابي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إنه يعلم أن حديثه سيجلب له انتقادات، لكنه قرر التعبير عن وجهة نظره التي يؤمن بها، مشيرًا إلى أن الإدارة واللاعبين والمدرب جميعهم يتحملون مسؤولية التقصير، إلا أن هناك عنصرًا آخر يجب الالتفات إليه، يتمثل في بعض المؤثرين الذين أصبحوا يحاربون من أجل أشخاص بسبب مصالح مرتبطة بوجودهم.

وأضاف أن بعض هؤلاء يتحدثون عن مصلحة الأهلي، بينما ينصب اهتمامهم على منع الهجوم على شخص معين، في الوقت الذي لا يجدون مشكلة في توجيه الجماهير لمهاجمة أشخاص آخرين، معتبرًا أن هذه التصرفات من أسوأ الأمور التي دخلت النادي وأسهمت في تقسيمه.

وأشار مدير التعاقدات السابق بالأهلي إلى أن النادي أصبح يضم مجموعات وأحزابًا، وأن بعض المسؤولين باتوا يعرفون المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ويتعاملون معهم وفقًا لتأثيرهم، على حساب مصلحة النادي، مؤكدًا أن مفهوم «الأهلي فوق الجميع» تحول لدى البعض إلى «مصلحتي فوق الجميع».

واختتم هيثم عرابي رسالته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي والإعلاميين والمؤثرين جزء من المشكلة، مطالبًا بضرورة الاعتراف بذلك، والعودة إلى دعم النادي بعيدًا عن الأشخاص والمصالح الخاصة.

الأهلي يعلن رحيل الحسين عموتة

وفي سياق متصل، أعلن النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار الأهلي في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي.

ومن المقرر أن يقوم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بطرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة القادمة.

الأهلي يتراجع للمركز الثالث بعد الخسارة أمام بيراميدز

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحسم الفريق السماوي المواجهة لصالحه.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بعد فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل المواجهات المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة الأهلي وأول أغسطس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.