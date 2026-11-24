تشهد أروقة النادي الأهلي تحركات مكثفة لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، في ظل رغبة الإدارة في اختيار مدير فني قادر على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح خلال المرحلة المقبلة.

وكشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن اقتراب حسام البدري من العودة إلى القاهرة، تمهيدًا لتولي القيادة الفنية للأهلي خلفًا لعموتة، على أن يصطحب معه الجهاز المعاون الذي يعمل معه حاليًا في أهلي طرابلس.

وأوضح أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي رفضت بشكل نهائي مقترح عودة السويسري مارسيل كولر لقيادة الفريق مجددًا، كما خرج ميروسلاف يورتيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، من حسابات الترشيح لتولي المهمة.

وأشار إلى أن أزمة الرخصة التدريبية تحول دون تنفيذ مقترح سيد عبد الحفيظ بتعيين سامي قمصان مديرًا فنيًا للفريق، وهو ما يفتح الباب أمام خيارات أخرى داخل النادي لحسم هوية المدير الفني.

وفيما يتعلق بالتغييرات الإدارية المحتملة داخل قطاع الكرة، أشار أحمد جلال إلى إمكانية تولي هادي خشبة منصب مدير الكرة، مع تصعيد وائل جمعة إلى منصب آخر، قد يكون المدير الرياضي أو عضوًا بقطاع الكرة، مع وجود احتمال آخر يتمثل في استمراره بمنصبه الحالي مديرًا للكرة.

وتترقب جماهير الأهلي حسم هذه الملفات خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية المرحلة الحالية وضرورة الاستقرار على الجهاز الفني والإداري الجديد، استعدادًا لاستعادة توازن الفريق والمنافسة على البطولات.