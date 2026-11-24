طكشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة بشأن موقف حسام البدري من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تعيينه لتصل إلى 90%، ليصبح الأقرب من بين الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التواصل مع حسام البدري تم أمس، مؤكدًا أن نسب تعيينه في تزايد مستمر، وأنه الأقرب من بين المقترحات المطروحة، بينما تأتي باقي الأسماء بنسب أقل.

وأضاف أن الإعلان عن القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد للأهلي سيكون خلال ساعات أو غدًا على أقصى تقدير.

ويأتي اسم حسام البدري، المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي، في مقدمة المرشحين لتولي تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتواصل إدارة الأهلي تحركاتها لحسم ملف المدير الفني الجديد، وسط ترقب جماهيري لمعرفة هوية المدرب الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.