كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير برعونه وعكس الإتجاه حال سيره بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 18/ أبريل المنقضى بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة لإختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.