حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة آرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، التي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ آرسنال المباراة بصورة هجومية قوية، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة العاشرة، عن طريق فيكتور جيوكيريس، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وحاول الفريق الألماني العودة إلى اللقاء خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح ماكسيميليان باير في إدراك التعادل لبوروسيا دورتموند بالدقيقة 55، بعدما استغل تمريرة من جادوا، وانطلق داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في المرمى.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات من الفريقين لخطف هدف الفوز، لكنهما لم ينجحا في تغيير النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل ويحصل كل فريق على نقطة.