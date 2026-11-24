رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالعرض المشترك الذي قدمته تشيلي وبلجيكا لاستضافة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، المعروفة باسم «معاهدة أعالي البحار»، مشيدة بخبرات البلدين في حماية المحيطات وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن تشيلي وبلجيكا تتمتعان بسجل قوي في مجال حماية المحيطات، مشيرة إلى أن الشراكة بينهما تجمع خبرات متكاملة وتعزز الدور الدبلوماسي في هذا المجال، بما يعكس اتساع قاعدة الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وأشادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساهمات الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست ووزير الخارجية ألبرتو فان كلافيرين في دعم المبادرة، كما ثمنت جهود رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ماكسيم بريفو، لدعم العرض المشترك لاستضافة أمانة الاتفاقية.

وأكد البيان أن نجاح معاهدة أعالي البحار يتطلب وجود أمانة مستقلة وخاضعة للمساءلة أمام الدول الأطراف، مع الالتزام الكامل بحماية سلامة وأمن البيانات والتكنولوجيا التي تتولى إدارتها، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الأساسية لضمان فاعلية عمل الأمانة وتعزيز الثقة بين الدول المشاركة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن نجاح العرض المشترك المقدم من تشيلي وبلجيكا من شأنه أن يتيح لواشنطن الانخراط بصورة أكثر إيجابية في الاتفاقية، بالتزامن مع استمرارها في تقييم مسألة التصديق عليها، في إشارة إلى اهتمام الولايات المتحدة بمسار تنفيذ الاتفاقية وترتيباتها المؤسسية.

ودعت الوزارة جميع الدول الأطراف إلى دعم العرض المشترك خلال الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، والمقرر عقده في يناير 2027، بما يسهم في اختيار مقر الأمانة وتوفير الإطار المؤسسي اللازم لبدء تنفيذ أحكام المعاهدة.

وتُعد معاهدة أعالي البحار إطارا دوليا يستهدف تعزيز حماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والتي تشمل مساحات شاسعة من المحيطات لا تخضع لسيادة دولة بعينها، من خلال وضع آليات للتعاون الدولي والحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتنظيم إنشاء المناطق البحرية المحمية، وتقييم الأثر البيئي للأنشطة البشرية، إلى جانب تعزيز تبادل الموارد والتكنولوجيا البحرية بين الدول.