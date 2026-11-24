لفتت الإعلامية بوسي الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة، بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أسود أنيقًا من تصميم مصممة الأزياء غابي شرشابي، في إطلالة جمعت بين الفخامة والأنوثة.

تفاصيل إطلالة الإعلامية بوسي في مهرجان الجونة

اختارت الإعلامية بوسي فستانًا باللون الأسود، تميز بتصميم طويل ينسدل حتى الأرض، مع قصة مجسمة تبرز القوام، وينتهي بتصميم واسع نسبيًا من الأسفل بأسلوب حورية البحر، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الرقي والفخامة.

وجاء الفستان بقصة صدر مفتوحة على شكل حرف V، مع أكتاف مكشوفة وطبقة علوية منسدلة بتصميم درامي يشبه الكاب، مصنوعة من خامة لامعة أضافت مزيدًا من التميز للتصميم، بينما تميز الجزء العلوي بقصة محددة عند الخصر مع تفاصيل بارزة عند منطقة الأرداف، لتمنح الفستان طابعًا أنثويًا لافتًا.

وحمل الفستان توقيع مصممة الأزياء غابي شرشابي، التي اعتمدت في تصميمه على المزج بين بساطة اللون الأسود والتفاصيل العصرية الجريئة.

الإعلامية بوسي

مجوهرات بوسي تضيف لمسة من الفخامة لإطلالتها

أما من الناحية الجمالية، فاختارت بوسي تنسيق إطلالتها مع مجموعة من المجوهرات اللامعة، حيث ارتدت عقدًا مرصعًا بتفاصيل براقة بتصميم مميز ينسدل منه جزء زخرفي على منطقة الصدر، مع أقراط طويلة متدلية أضفت مزيدًا من الأناقة على مظهرها.

كما نسقت الإطلالة مع سوار لامع وخاتم، لتكتمل التفاصيل الفاخرة دون أن تطغى على تصميم الفستان الأسود.

الإعلامية بوسي

المكياج وتسريحة شعر بوسي

واعتمدت الإعلامية بوسي على مكياج قوي أبرز جمال ملامحها، حيث اختارت مكياج عيون سموكي بدرجات داكنة مع تحديد واضح للعينين ورموش كثيفة، إلى جانب أحمر خدود وردي وأحمر شفاه بدرجة وردية هادئة.

أما تسريحة الشعر، فاختارت الشعر الأشقر مع رفعة ذيل حصان مرتفعة في إحدى الصور، مع ترك خصلتين منسدلتين على جانبي الوجه، بينما ظهرت في صورة أخرى بخصلات مموجة ومنسدلة، ما أضفى على إطلالتها لمسة أنثوية ناعمة.

ونجحت بوسي في تنسيق تفاصيل إطلالتها بداية من الفستان الأسود الذي حمل توقيع غابي شرشابي، وصولًا إلى المجوهرات والمكياج وتسريحة الشعر، لتقدم ظهورًا لافتًا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي.