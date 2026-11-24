تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن الموقف القانوني للأرامل اللاتي يلجأن إلى الزواج العرفي مع الاستمرار في صرف معاش الزوج المتوفى، ومدى اعتبار ذلك تحايلاً للحصول على أموال التأمينات الاجتماعية دون وجه حق، خاصة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضع ضوابط محددة لاستحقاق المعاش، وحدد عقوبات لمن يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات تؤثر على أحقيته في الصرف.

ولا يقتصر الأمر على وقف المعاش عند الزواج، وإنما قد يمتد إلى توقيع غرامات مالية حال ثبوت الحصول على مستحقات تأمينية دون وجه حق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المبالغ التي تم صرفها بالمخالفة للقانون.

الزواج سبب قانوني لقطع معاش الأرملة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في المادة 105، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، وجاء على رأسها زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

ونصت المادة على أن قطع المعاش يبدأ من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه حالة الزواج، بما يعني أن الزواج ينهي استحقاق الأرملة لمعاش زوجها المتوفى وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه للحصول على المعاش دون وجه حق

وحدد القانون عقوبات مالية لمواجهة التحايل للحصول على أموال التأمينات، حيث تنص المادة 166 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على معاقبة كل من يحصل على أموال الهيئة دون وجه حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن الإفصاح عن بيانات يتعين تقديمها، مع علمه بذلك.

وتتراوح الغرامة المقررة وفقًا للمادة بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه، وهو ما ينطبق على حالات الحصول على أموال التأمينات بالمخالفة للقانون متى توافرت أركان المخالفة.

هل الزواج العرفي يمنع وقف المعاش؟

لا ينبغي اعتبار الزواج العرفي وسيلة للاحتفاظ بالمعاش، إذ إن العبرة القانونية بتحقق الزواج وثبوته وفق الإجراءات والأدلة التي تقبلها الجهات المختصة، وليس بمجرد عدم توثيق العقد رسميًا.

وبالتالي، فإن إخفاء الزواج مع الاستمرار في صرف المعاش قد يعرض المستفيدة للمساءلة القانونية إذا ثبت حصولها على أموال دون وجه حق وتوافر شروط تطبيق العقوبة.

أبرز حالات قطع المعاش وفقًا للقانون

حددت المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددًا من الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش، أبرزها:

وفاة المستحق للمعاش.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، مع استثناء حالات العجز عن الكسب والطلاب وبعض الحاصلين على المؤهلات وفقًا للشروط والسن المحددة بالقانون.

توافر شروط استحقاق معاش آخر، مع مراعاة قواعد الجمع بين المعاشات الواردة بالقانون.

منحة الزواج.. حق للأرملة أم للبنت والأخت؟

وتضمن القانون ميزة مالية للمستحقات اللاتي ينقطع معاشهن بسبب الزواج، حيث نصت المادة 105 على صرف منحة للابنة أو الأخت عند قطع معاشها بسبب الزواج، تعادل معاش سنة، بحد أدنى 500 جنيه، ولا تصرف إلا مرة واحدة.

وتختلف هذه المنحة عن معاش الأرملة، إذ لم ينص القانون على منح الأرملة منحة الزواج ذاتها عند قطع معاشها بسبب الزواج.

المادة 112 من قانون العقوبات.. متى تطبق؟

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 112 من قانون العقوبات تتعلق بجريمة اختلاس الموظف العام للأموال أو الأوراق التي توجد في حيازته بسبب وظيفته، ولا تمثل النص القانوني المباشر المنظم لعقوبة الأرملة التي تحصل على معاش دون وجه حق.

أما العقوبة المرتبطة بالحصول على أموال التأمينات دون وجه حق، فينظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في المادة 166.