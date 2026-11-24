يترقب ملايين الأسر المصرية موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر2026، حيث يستفيد من الدعم المقدم من الحكومة للمستحقين حوالي 18 مليون مواطن مصري ممن تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة للحصول على الدعم النقدي وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة التضامن الإجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2026

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2026، يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2026، وفقًا للموعد الدوري المحدد لصرف مساعدات البرنامج، إذ يتم إتاحة المستحقات يوم 15 من كل شهر ميلادي.

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 4.7 مليون أسرة، تضم قرابة 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2026

وفرت الدولة عدة منافذ لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الدعم النقدي وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف، ويمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال الأماكن التالية:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري المنتشرة بمختلف المحافظات.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة في ديسمبر 2026

بالتزامن مع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر ديسمبر، تتزايد تساؤلات المستفيدين بشأن إمكانية إقرار زيادة جديدة في قيمة الدعم النقدي.

وحتى الآن، لم يصدر إعلان رسمي يؤكد تطبيق زيادة جديدة على معاش تكافل وكرامة مع دفعة ديسمبر 2026، وبالتالي يستمر صرف المستحقات وفق القيم المقررة لكل مستفيد، لحين الإعلان عن أي قرارات جديدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة، بما يسمح للمواطنين بالتعرف على موقفهم من الاستحقاق وبيانات الدعم دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الوزارة.

ويمكن الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار خدمة الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

3. كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.

4. الضغط على أيقونة استعلام.

5. الاطلاع على نتيجة الاستعلام والبيانات الخاصة بحالة المستفيد.

وتتيح الخدمة التعرف على موقف المستفيد من الدعم، وما إذا كان المعاش ساريا أو توجد حاجة إلى تحديث البيانات أو استيفاء بعض المستندات والإجراءات المطلوبة لاستمرار صرف المستحقات.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة من الفئات الأكثر احتياجا، وفقا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل أبرز الفئات المستفيدة ما يلي:

الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.

كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.

الأشخاص ذوو الإعاقة ممن تنطبق عليهم معايير البرنامج.

الأطفال المستحقون للدعم وفقا للشروط المنظمة.

المرأة المعيلة والأسر التي تعولها نساء.

الفئات التي تواجه ظروفا اجتماعية أو اقتصادية تحول دون توفير احتياجاتها الأساسية.