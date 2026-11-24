رصدت وكالة الفضاء المصرية، من خلال المركز الوطني لبيانات رصد الأرض وصور القمر الصناعي "مصر سات-2"، مساحات التوسع الزراعي ضمن المشروع القومي "مستقبل مصر – الريف المصري" بمنطقة غرب الدلتا، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.

وأوضحت الوكالة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الصور الفضائية أظهرت المساحات الزراعية التي تعتمد على نظم الري المحوري، وتبدو في شكل دوائر خضراء وسط المناطق الصحراوية، مشيرة إلى أن بيانات الأقمار الصناعية تتيح متابعة المساحات المزروعة وتقييم الحالة النباتية للمحاصيل، بما يدعم التخطيط الزراعي ويساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوسع في الأراضي الزراعية وإدارة الموارد.