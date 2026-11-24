تستعد الولايات المتحدة لرفع الرسوم الجمركية على الصين وعشرات الدول الأخرى، التي ترى إدارة ترامب أنها تضر الشركات الأمريكية من خلال دعم الإنتاج الصناعي المحلي لديها، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه الخطط.



وقال الأشخاص، الذين حذروا من إمكانية تغيير موعد الإعلان، إن الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير من المتوقع أن يكشف، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عن نتائج تحقيق استمر عدة أشهر بشأن الدعم الصناعي الذي تقدمه الصين والاتحاد الأوروبي و14 دولة أخرى.

موجة جديدة من الرسوم الجمركية



وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قد يكشف الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، نتائج تحقيق استمر عدة أشهر بشأن الدعم الصناعي الأجنبي.

ويرى جرير أن الدعم الحكومي في الصين والاتحاد الأوروبي و14 دولة أخرى أدى إلى فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية، ما سمح للشركات الأجنبية بإغراق الأسواق العالمية بسلع منخفضة الأسعار على حساب المنتجين الأمريكيين.

ومن المتوقع أن تُحدد الرسوم المفروضة على الدول التي سبق أن أبرمت اتفاقيات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، عند 15% أو أقل، في حين قد تواجه دول مثل فيتنام والهند رسومًا أعلى وفقًا لاتفاقياتها التجارية.



ومن المتوقع أن تحصل الصين على أعلى معدلات الرسوم، بسبب حجم الدعم الذي تقدمه صناعاتها، وقد تتضمن السياسة الجديدة آليات تسمح بزيادة الرسوم الجمركية إذا لم تتخذ الدول إجراءات للحد من فائض الطاقة الإنتاجية أو لم تقدم تنازلات بشأن السياسات التجارية.



وستُضاف هذه الرسوم أيضًا إلى إجراء منفصل اتخذته واشنطن في يوليو، ويفرض حاليًا رسومًا تتراوح بين 10% و12.5% على 60 اقتصادًا بسبب سلاسل الإمداد المرتبطة بالعمل القسري، وهو إجراء يواجه بدوره طعنًا قضائيًا.