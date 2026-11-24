أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية فتح باب التسجيل في برامج البورد المصري، وبدء قبول دفعة جديدة من “الأطباء البشريين - الصيادلة - أخصائيي العلاج الطبيعي”، في البرامج الآتية:

أولاً: بالنسبة للأطباء البشريين في التخصصات الآتية:

“النساء والتوليد - التخدير - الأمراض العصبية - الجراحة العامة - الرمد - الجهاز الهضمي - جراحة المخ والأعصاب - أمراض الكلى - الأشعة التشخيصية - الأنف والأذن - الطب النووي - الأمراض الصدرية - الباطنة العامة - طب الطوارئ - العلاج الإشعاعي - طب الأورام - جراحة المسالك البولية - جراحة الأوعية الدموية - التخاطب - التغذية العلاجية - الأمراض المعدية الإكلينيكية - الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي - العناية المركزة - الباثولوجيا الإكلينيكية - الباثولوجيا التشريحية - جراحة القلب - الأطفال”.

ثانياً: الصيادلة:

“تخصص الصيدلة الإكلينيكية”.

ثالثاً: العلاج الطبيعي:

“بورد العلاج الطبيعي”.

رابعاً: التخصصات الدقيقة للأطباء البشريين:

1- جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية (يشترط الحصول على الدكتوراه أو البورد العربي أو البورد المصري في الجراحة العامة أو جراحة الأورام).

2- جراحة القولون والشرج (يشترط الحصول على الدكتوراه أو البورد العربي أو البورد المصري في الجراحة العامة أو جراحة الأورام).

3- الغدد الصماء (يشترط الحصول على الدكتوراه أو البورد العربي أو البورد المصري في الباطنة العامة).

4- الطب الرياضي (يشترط الحصول على الماجستير أو البورد المصري في الباطنة العامة - القلب والأوعية الدموية - ماجستير العظام أو البورد المصري في الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي - الأشعة - الأطفال - طب الطوارئ).

5- طب الألم التداخلي (يشترط الحصول على ماجستير علاج الألم - أو بورد مصري أو بورد عربي أو دكتوراه في التخدير).

الأوراق المطلوبة للتقديم:

2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة ميلاد إلكترونية.

2 صورة من تحقيق الشخصية العسكرية للضباط العاملين (بالخدمة / المعاش).

صورة شهادة المؤهل (بكالوريوس / ماجستير)، بالإضافة إلى صورة شهادة الامتياز، على أن يتم تسليم معادلة شهادة التخرج للجامعات الخاصة، وبعد القبول يتم تقديم أصول الشهادات.

السيرة الذاتية (CV).

6 صور شخصية مقاس 4×6.

الموقف من التجنيد.

صورة ترخيص مزاولة المهنة وصورة بطاقة عضوية النقابة (على أن يتم تسليم أصل ترخيص مزاولة المهنة بعد القبول).

وبالنسبة للعسكريين، يتم تقديم خطاب بالموافقة على التسجيل من إدارة الخدمات الطبية، فرع التدريب، وذلك للضباط العاملين بالقوات المسلحة.

على أن يُفتح باب التقديم اعتباراً من اليوم ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي والتوجه إلى مقر الأكاديمية الطبية العسكرية لاستكمال إجراءات التسجيل.