بحث مسؤولون وخبراء من منطقة البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تحديد أولويات العمل المشترك خلال الـ5 سنوات المقبلة؛ بما يسهم في تحويل الالتزامات والتعهدات القائمة إلى مشروعات ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، في ظل تزايد التحديات الجيوسياسية والمناخية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ: التعاون والقدرة على الصمود في منطقة البحر المتوسط في عالم يشهد تزايدا في الانقسامات" نظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر المتوسط (IEMed)، وذلك على هامش المنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد المنعقد بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن مؤسسات التمويل والمجتمع المدني من دول شمال وجنوب المتوسط.

وتناول الاجتماع سبل تجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذ أطر ومبادرات التعاون القائمة، وسد الفجوات بين مختلف آليات التعاون الإقليمي، وتعزيز التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين، فضلا عن بحث سبل حشد الموارد المالية وجذب الاستثمارات اللازمة لدعم مشروعات التنمية والعمل المشترك.

من جانبهم.. استعرض المشاركون نتائج استطلاع أوروبي متوسطي شمل نحو 400 خبير وممارس في مجالات التعاون الإقليمي، أظهرت أن 57.5% منهم يرون غياب الملكية المشتركة الفعلية لاستراتيجيات التعاون التنموي في المنطقة، إلى جانب تراجع القدرة على التنبؤ بالموارد المتاحة، وهو ما يعكس الحاجة إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين أطر التعاون المختلفة والجهات المانحة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز قدرة دول المنطقة على الصمود في مواجهة الأزمات المتشابكة لاسيما الظواهر المناخية المتطرفة وحرائق الغابات والفيضانات واضطرابات إمدادات الطاقة والصراعات، وما تترتب عليها من تداعيات تتجاوز الحدود الوطنية، في ظل تفاوت الإمكانات والقدرات المؤسسية بين الدول، فضلا عن تأثير أوجه عدم المساواة، بما فيها الفجوة بين الجنسين، على قدرة المجتمعات على مواجهة هذه التحديات.

وفي السياق، استعرض خبراء وممثلون عن عدد من القطاعات مبادرات ومشروعات إقليمية تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الحماية المدنية والتكيف مع تغير المناخ والطاقة والموانئ والربط والاتصال والمساواة بين الجنسين، من بينها خطة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للحماية المدنية، وجائزة الموانئ المتوسطية الأكثر قدرة على الصمود.

وفي ختام الاجتماع، حدد المشاركون أولوية عملية في كل من هذه المجالات للعمل على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يوفر مقترحات وتوجهات عملية لترجمة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط والميثاق من أجل المتوسط إلى خطوات ملموسة، وتعزيز التنسيق بين الدول والشركاء المعنيين، بما يحقق نتائج أكثر فاعلية واستدامة على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن تُرفع التوصيات والمقترحات المنبثقة عن اجتماعات المنتدى الإقليمي إلى الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، المقرر عقده غدا الأربعاء في برشلونة، لبحث سبل تطوير التعاون الأورومتوسطي وتحديد التوجهات والأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة.