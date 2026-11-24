انخفضت قيمة العملة الإيرانية في السوق السوداء الثلاثاء بعد أن أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة ، قال محافظ البنك المركزي إنها تستهدف منصة نظامية لتسجيل المعاملات.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على أكثر من عشرين شركة صرافة إيرانية، وشركات واجهة مزعومة، وأفراد يُقال إنهم جزء من شبكة "الخدمات المصرفية الموازية" في البلاد.

وأكدت الوزارة أن هذه الشبكة تخضع لإشراف البنك المركزي.

وبحلول ظهر يوم الثلاثاء، كان الدولار الأمريكي يتداول عند حوالي 2.82 مليون ريال، بزيادة قدرها حوالي خمسة بالمائة عن حوالي 2.68 مليون في اليوم السابق، وفقًا للمواقع التي تراقب أسعار السوق السوداء.

كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى حوالي 3.07 مليون ريال، مقارنةً بـ 2.94 مليون يوم الاثنين.

ويلجأ الإيرانيون إلى أسعار السوق السوداء لأن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي عادةً ما يكون أقل بكثير.

رفض محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي العقوبات، قائلاً إن الولايات المتحدة يبدو أنها "نفدت من الأهداف" ولجأت إلى استهداف منصة شرعية.

قال همتي، بحسب وكالة أنباء تسنيم، إن مركز صرف العملات والذهب الإيراني الخاضع للعقوبات "ليس سوى منصة لتسجيل المعاملات" و"موجود للجميع".