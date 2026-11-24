لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأُصيب أكثر من عشرة آخرين، اليوم /الثلاثاء/، جراء انفجار وقع في مطعم للأطباق الساخنة بالعاصمة الفيتنامية هانوي، ويُشتبه في أنه نجم عن تسرب للغاز، ما أسفر أيضا عن تضرر منازل مجاورة.

وأدى الانفجار، الذي هز المدينة في الصباح الباكر، إلى تحطم النوافذ وتصدع الجدران واقتلاع الستائر المعدنية من إطاراتها، فضلا عن انهيار الأسقف المموجة والمظلات.. حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وأوضح التقرير، أن الانفجار ألحق أضرارا بالمنازل القريبة وهز المباني السكنية المجاورة، وسط تناثر الحطام في أرجاء الشارع.

ونقل التقرير عن مصادر ميدانية، أن الشرطة تستخدم أجهزة استشعار للبحث عن ناجين، وآليات هيدروليكية لرفع الألواح الخرسانية، وسط مخاوف من وجود مزيد من العالقين تحت الأنقاض، لا سيما أن المطعم كان مكتظا بالرواد لحظة وقوع الحادث، كما عملت السلطات على إجلاء سكان المباني المجاورة التي باتت تشكل خطرا من الناحية الإنشائية.

وبحسب ما نُقل عن شرطة هانوي، لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، غير أن المؤشرات الأولية ترجح وقوع انفجار غاز تسبب في انهيار جزء من المبنى، وأشار التقرير إلى نقل أكثر من 14 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.