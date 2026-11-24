أكد معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن مهند لاشين، لاعب وسط الفريق، يُعد أفضل لاعب في مصر خلال الفترة الحالية، مشيدًا باستمراريته والتزامه بالاحترافية داخل الملعب وخارجه.

وقال معتصم سالم، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إنه لا يثق في مفاجآت كرة القدم، مشيرًا إلى أن الحديث عن حسم لقب الدوري المصري الممتاز لا يزال مبكرًا، في ظل استمرار المنافسة.

وأضاف: «عاجبني استمرارية مهند لاشين واحترافيته، ومهند لاشين هو أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي، لديه استمرارية غير عادية لن تجدها في لاعب في مصر سوى عنده».

وتابع المدرب العام لبيراميدز أن مهند لاشين يتمتع بعقلية احترافية مميزة، ويحرص على الحفاظ على مستواه من خلال الاهتمام بنظامه الغذائي، ومواعيد النوم، والالتزام بالتدريبات مع الفريق.

واختتم تصريحاته بالإشادة بقدرة لاعب الوسط على الحفاظ على جاهزيته واستمراريته، معتبرًا أن التزامه خارج الملعب يمثل أحد أبرز أسباب تميزه خلال الفترة الحالية.