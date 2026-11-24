غاب الجناح الفرنسي مايكل أوليسي ، عن الحصة التدريبية الأخيرة لبايرن ميونيخ الألماني قبل السفر إلى ليل، استعدادًا لخوض الجولة الخامسة من مرحلة الدوري الموحد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تعرض لإصابة في قدمه اليسرى إثر احتكاك خلال مواجهة كولن يوم الجمعة.

وأصيب أوليسي ، أثناء محاولته تسديد كرة على الطائر، وغادر الملعب مستعينًا بعكازين كإجراء احترازي، فيما يعاني من كدمة. ولم يظهر اللاعب، البالغ 24 عامًا، خلال الدقائق الـ15 الأولى من الحصة التدريبية المفتوحة أمام وسائل الإعلام، الثلاثاء، في ملاعب «زيبنر شتراسه».

قائمة إصابات طويلة في بايرن

ينضم أوليسي إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين المصابين في النادي البافاري، إذ يغيب الإنجليزي هاري كين، أفضل لاعب في العالم، بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، كما يغيب المغربي إسماعيل صيباري لإصابته في الكاحل الأيمن، حتى مارس على الأقل.

ومن المرجح ألا يعود سيرج جنابري إلى الملاعب قبل عام 2027، بسبب إصابة في الفخذ اليسرى، بينما يواصل الكولومبي لويس دياز مرحلة التعافي من إصابة في الفخذ اليسرى.

في المقابل، عاد جمال موسيالا إلى اللعب يوم الجمعة، بعد غياب لأكثر من شهرين بسبب إصابة في الفخذ اليمنى.

دياز وموسيالا يتدربان قبل مواجهة ليل

وشارك كل من دياز وموسيالا في التدريبات، لكن من غير المتوقع أن يكونا ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة ليل، مساء الأربعاء، على ملعب «بيار موروا».

وسيكون على المدرب البلجيكي كومباني، الذي تعرض لخلع في كتفه اليسرى إثر سقوطه خلال الوعكة التي تعرض لها قبل شهر، البحث عن حلول جديدة لتنشيط هجوم الفريق، من خلال الاعتماد على المواهب الشابة في النادي.