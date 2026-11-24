انطلقت بمحافظة الإسكندرية أولى ورش العمل ضمن برنامج «القيادة المجتمعية لتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة»، الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بهدف دعم قدرات القيادات المجتمعية وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل المجتمع.

وجاءت الورشة تحت عنوان «التيسير وإدارة الحوار»، بقيادة الدكتور بولا مجدي، وبالتنسيق العام مع الأستاذ ألفريد إميل، منسق الهيئة الإنجيلية، وذلك في إطار استكمال أنشطة البرنامج الهادفة إلى بناء قدرات المشاركين وتأهيلهم للتعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة.

تحديد الاحتياجات

وتأتي الورشة عقب مرحلة تحديد الاحتياجات التي جرى تنفيذها خلال الشهر الماضي في ثلاث محافظات، والتي استهدفت رصد أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات المحلية، إلى جانب تحديد أولويات التدخل ووضع أسس بناء قدرات المشاركين خلال المراحل التالية من البرنامج.

مشاركة متنوعة

وشهدت الورشة مشاركة عدد من القيادات الدينية والمجتمعية، من بينهم قساوسة وواعظات وشيوخ من وزارة الأوقاف، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين، في إطار إتاحة مساحة مشتركة لتبادل الخبرات والرؤى ومناقشة قضايا الحوار المجتمعي.

وتناولت جلسات الورشة مفهوم الحوار الفعّال، وأبرز التحديات التي قد تعوق الوصول إلى حوار بنّاء، فضلًا عن استعراض عدد من الآليات الخاصة بتيسير وإدارة الحوارات المجتمعية، بما يساعد على تعزيز مهارات الاستماع واحترام الاختلاف وتقبّل وجهات النظر المتنوعة.

تحويل الاختلاف لتعاون

كما ركزت المناقشات التفاعلية على أهمية التعامل مع الاختلاف باعتباره فرصة للوصول إلى التفاهم والتعاون، بدلًا من أن يتحول إلى مصدر للخلاف، مع التأكيد على دور القيادات المجتمعية في نشر ثقافة الحوار وتعزيز التواصل بين مختلف الفئات.

وتستهدف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، من خلال البرنامج، تمكين القيادات المجتمعية من الأدوات والمهارات اللازمة لإدارة الحوار والتواصل بصورة أكثر فاعلية، بما يدعم جهود تعزيز التماسك الاجتماعي ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.