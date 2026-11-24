كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن كواليس التعاقد مع المغربي الحسين عموتة، لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي في مطلع الموسم الجاري، كاشفاً عن اسم عضو مجلس الإدارة الذي دفع بهذا الخيار خلفاً للدنماركي ياس توروب الذي غادر القلعة الحمراء، دون ألقاب في الموسم الماضي.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية عبر أثير «أون سبورت إف إم»: «إدارة التعاقدات برئاسة عصام سراج كانت قد أتمت بالفعل اتفاقها مع مدرب أجنبي، من بينهم مدرب برتغالي، قبل انطلاق الموسم».

وتابع: «سراج عندما أعطى الاسم للمسؤولين وعلى رأسهم ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، تدخل خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، واقترح استقدام الحسين عموتة».

وختم : «اعتراضي لا يتعلق بشخص المدرب المغربي بقدر ما يتعلق بمبدأ التراجع عن اتفاق مكتمل مع مدرب آخر ، والالتفات نحو خيار بديل، هذا الأمر تسبب في بلبلة، ليس بسبب شخص المدرب المغربي، ولكن لا يصح أن تنهي اتفاقك مع مدرب، وتتجه لمدرب آخر».