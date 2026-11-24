انتقد أمير عزمي مجاهد، نجم ومدرب الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر به لاعبي الأهلي خلال الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، أمس الاثنين، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "بيراميدز أكثر فريق منظم وعندها كورة في مصر، وأفضل مدير فني في الدوري المصري، وبيشتغلوا من غير دوشة".



وأضاف: "الأهلي بغض النظر عن الخسارة، لكن الفريق كان بيطفش في المباراة، ونسبة امتلاك الكرة في الشوط الأول لحد تلت ساعة 80-20، غير كدة انتشار بيراميدز والضغط في شغل في الملعب".

وأتم: "في النادي الأهلي كل ما لاعب تجيله الكرة يطفش، أنا ضد إني أشيل المدير الفني كل حاجة، واللاعيبة تتحمل جزء كبير من نتيجة المباراة".