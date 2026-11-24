في رد مباشر على ما طرحته الدكتورة سحر نصر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن المخاطر المحتملة للتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد، أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أن الدراسة المقدمة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة لم تتجاهل هذه المخاطر، بل وضعتها في صدارة حساباتها، وحددتها وصنفتها ووضعت آليات للتعامل معها.

وقال أبو هشيمة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ردًا على استشهاد سحر نصر بتحذيرات صندوق النقد الدولي: «قلتي صندوق النقد قال.. بس صندوق النقد ما قالش ما نستخدمش الذكاء الاصطناعي»، موضحًا أن التحذيرات المرتبطة بمخاطر الاعتماد على التكنولوجيا لا تعني التراجع عن استخدامها، وإنما تستوجب وضع الضوابط والضمانات اللازمة للاستفادة منها بأمان.

أبو هشيمة: السيادة الرقمية أولوية في الدراسة

وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ، على أن الدراسة لم تغفل مسألة السيادة الرقمية أو مخاطر الاعتماد على أطراف خارجية، موضحًا أن ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بشأن مخاطر السيادة الخارجية كان حاضرًا بالفعل ضمن محاور الدراسة وتوصياتها.

وأضاف أن اللجنة لم تكتف برصد المخاطر، وإنما عملت على ترتيبها وتصنيفها ووضع تصور للتعامل معها، بما يضمن الحفاظ على السيادة الكاملة للدولة المصرية على بياناتها وقراراتها الاقتصادية.

تشريع ينظم الذكاء الاصطناعي.. وليس تعطيل استخدامه

وفيما يتعلق بالمخاوف التشريعية، أكد أبو هشيمة، أن الدراسة طالبت بالفعل بإعداد تشريع ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن اللجنة استعانت بأحدث التشريعات والنماذج القانونية العالمية في هذا المجال، بهدف تقديم إطار قانوني واضح يواكب التطورات التكنولوجية ويحمي الدولة من المخاطر المحتملة.

وأوضح أن وجود تشريع منظم يمثل ضمانة أساسية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، دون حرمان الاقتصاد المصري من الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التكنولوجيا.

واختتم أبو هشيمة ، بالتأكيد على أهمية الانتقال من مرحلة التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الاستعداد المنظم للاستفادة منه، من خلال تشريعات واضحة وضمانات للسيادة الرقمية وآليات للرقابة، بما يحقق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وحماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.