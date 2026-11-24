أبدى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا»، اليوم الثلاثاء، تحفظه بشأن إمكانية إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في المغرب بدلًا من إسبانيا، ملمحًا إلى أن هذا السيناريو قد يدفع الجانب الإسباني إلى إعادة النظر في دوره ومشاركته في تنظيم البطولة إلى جانب البرتغال والمغرب.

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا»: «إذا حدث ذلك، فسيتعين علينا إعادة النظر في دورنا في كأس العالم. لا أعرف ما إذا كان ينبغي الانسحاب أم لا، لكن علينا بالتأكيد إعادة التفكير في مشاركتنا».

تيباس: تنظيم المونديال نص على إقامة النهائي في إسبانيا

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: «تم تنظيم كأس العالم على أساس أن تُقام المباراة النهائية في إسبانيا».

وتأتي تصريحات تيباس وسط النقاش الدائر حول هوية البلد الذي سيستضيف المباراة النهائية لمونديال 2030، الذي تنظمه بشكل مشترك كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.

صراع على استضافة نهائي مونديال 2030

تشهد المنافسة على استضافة نهائي كأس العالم 2030 صراعًا بين إسبانيا والمغرب، بعدما برزت عدة خيارات لاستضافة المباراة المرتقبة.

وكان ملعب «سانتياجو برنابيو»، معقل ريال مدريد، يُنظر إليه منذ فترة باعتباره أحد أبرز الخيارات الإسبانية، قبل أن تدخل طموحات المغرب بقوة إلى المشهد من خلال مشروع «ملعب الحسن الثاني الكبير»، الذي يمثل أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الرياضية في البلاد.

وفي المقابل، يراهن برشلونة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» بعد أعمال التجديد والتطوير الجارية ضمن مشروع «إسباي بارسا»، والتي تتضمن زيادة السعة الجماهيرية وتطوير المرافق والخدمات، ومن بينها مناطق كبار الشخصيات.