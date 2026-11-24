عقد الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لشبكة الصحفيات بمنطقة البحر المتوسط، بمشاركة صحفيات من دول المنطقة، شمالها وجنوبها، لبحث أبرز التحديات المهنية والإنسانية التي تواجه المرأة العاملة في المجال الصحفي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بشأن سبل مواجهتها، إلى جانب رفع الوعي بآليات الحماية والتعامل مع المواقف الخطرة والضغوط المرتبطة بطبيعة المهنة.

وجاء الاجتماع، الذي استضافه قصر بيدرالبيس بمدينة برشلونة، على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط، وشهد جلسة تدريبية متخصصة بعنوان «الصحافة والصدمات النفسية»، تناولت الآثار النفسية والجسدية التي قد تتعرض لها الصحفيات خلال تغطية الأزمات والكوارث والأحداث الصعبة، فضلا عن الضغوط المرتبطة بطبيعة العمل الصحفي ومتطلباته.

وركز التدريب على فهم طبيعة الصدمات النفسية وتأثيراتها، وكيفية التعرف على علاماتها، ومن بينها سرعة الانفعال والفزع، وفرط اليقظة، وتجنب استحضار بعض الأحداث أو الأماكن المرتبطة بالتجارب المؤلمة، فضلا عن صعوبة ترتيب الوقائع واسترجاع تفاصيلها، والحذر أو انعدام الثقة في التعامل مع الآخرين.

كما استعرضت الجلسة مجموعة من الأدوات العملية للتعامل مع الأشخاص الذين مروا بتجارب صادمة، تقوم على توفير بيئة آمنة يسودها الوضوح والقدرة على التنبؤ بما سيحدث، واحترام خيارات الأفراد ومنحهم الشعور بالتحكم، مع إتاحة فترات للراحة والتوقف عند الحاجة، بما يساعد على استعادة الشعور بالأمان والاستقرار.

وتناولت التدريبات كذلك تقنيات إعادة التوجيه إلى الواقع المحيط، من خلال الحفاظ على الهدوء وتنظيم الانفعالات، والتحدث ببطء ووضوح، ومساعدة الشخص على التركيز في بيئته الحالية، مع تقديم خيارات بسيطة تراعي احتياجاته، وتشجيع القيام بحركات بسيطة.

كما أكدت التدريبات أهمية الحفاظ على التوازن النفسي والأسري والاجتماعي للصحفية، باعتباره عاملا أساسيا في تعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط المهنية، ومساندة الآخرين، وأداء رسالتها الصحفية.

وقدمت التدريب أميلي باسنر، الباحثة الألمانية بجامعة هومبولت في برلين والصحفية والمستشارة المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي والهجرة والاستقطاب.

واختُتم الاجتماع بتبادل الصحفيات المشاركات تجاربهن المهنية والشخصية، واستعراض التحديات التي واجهنها خلال عملهن الصحفي، ومناقشة سبل التعامل معها والاستفادة من الخبرات المتبادلة، في إطار تعزيز شبكة إقليمية للتواصل والدعم والتعلم المشترك، تسهم في دعم صحافة أكثر إنصافا وشمولا في منطقة البحر المتوسط.