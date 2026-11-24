قال الدكتور سمير أيوب، الخبير في الشئون الروسية، إن الضربات الأوكرانية الأخيرة داخل العمق الروسي تأتي في إطار تداعيات الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» على الساحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تعرض موسكو لهجمات أمر متوقع في ظل المواجهة مع تحالف يضم أكثر من 50 دولة، بحسب تقديره.

وأوضح أيوب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من سانت بطرسبرج، أن اللافت في الهجمات الأخيرة هو استهداف منشآت مدنية وتجارية، من بينها السفن التجارية والبنية التحتية ومحطات القطارات والحافلات، معتبرًا أن هذه العمليات تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة بين القوات على جبهات القتال.

وأضاف أن استهداف جسر شبه جزيرة القرم لا يمثل إنجازًا عسكريًا حاسمًا، من وجهة نظره، موضحًا أن روسيا تستطيع استخدام مسارات بديلة، من بينها مقاطعة خيرسون، لتأمين الاتصال البري بشبه الجزيرة، متسائلًا عن مدى تأثير هذه الضربات في مسار العمليات العسكرية وموازين القتال.

وأكد الخبير أن الحرب في أوكرانيا تجاوزت حدود المواجهة بين موسكو وكييف، معتبرًا أن حلف الناتو والدول الأوروبية أصبحوا أطرافًا أساسية في الصراع، وأن الهدف يتمثل في استنزاف روسيا وإضعافها، مشيرًا إلى أن موسكو تنظر إلى انضمام أوكرانيا المحتمل للحلف باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

ولفت أيوب إلى وجود اتجاهين داخل روسيا بشأن الموقف الأمريكي من الحرب؛ الأول يرى أن واشنطن لم تتخذ خطوات كافية لإنهاء الصراع، في ظل استمرار الدعم العسكري والتقني لأوكرانيا، بينما يرى الاتجاه الآخر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يرغبان في إنهاء الحرب، لكنهما يواجهان صعوبات في تجاوز مراكز صنع القرار داخل الولايات المتحدة ووقف الدعم المقدم لكييف والدول الأوروبية.

وأوضح أن موسكو لا تعوّل حاليًا على تغيير جوهري في السياسات الأمريكية أو الأوروبية، وإنما تعتمد على قدراتها العسكرية واستمرار عملياتها، بالتوازي مع إعلان استعدادها للتفاوض والتوصل إلى تسوية تراعي مصالح الأطراف المختلفة.

وفيما يتعلق بتأثير الحرب على الداخل الروسي، قال أيوب إن موقف قطاعات من المجتمع الروسي تغير مع مرور الوقت، موضحًا أن بعض المواطنين كانوا يرون في البداية إمكانية تفادي المواجهة عبر الحلول الدبلوماسية، لكنهم أصبحوا، بحسب تقديره، أكثر اقتناعًا بأن بلادهم تواجه تهديدات تمس أمنها واستقلالها.

وأضاف أن العقوبات الغربية والتحركات العسكرية الأوروبية، خاصة بالقرب من ممر سوالكي الرابط بين بيلاروسيا ومقاطعة كالينينغراد الروسية، عززت مخاوف موسكو، مشيرًا إلى أن التحركات في بحر البلطيق والبحر المتوسط تزيد من حدة التوتر وانعدام الثقة بين روسيا والدول الأوروبية.

وحول ضم روسيا أراضي أوكرانية، قال أيوب إن موسكو بررت هذه الخطوة بما وصفته بحماية السكان من أصول روسية في شرق أوكرانيا، بينما أشار المذيع إلى عدم اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الاستفتاءات التي أُجريت في تلك المناطق.

واختتم الخبير حديثه باعتبار أن فرض العقوبات بصورة جماعية على المواطنين الروس يمثل معاقبة للشعب على قرارات حكومته، داعيًا الدول الأوروبية إلى تقديم مبادرات واضحة لإنهاء الحرب، ومؤكدًا استمرار استعداد موسكو للمشاركة في مفاوضات تضم الأطراف الأوروبية رغم انعدام الثقة.