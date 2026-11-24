لم تعد معركة «نيجريرا» مجرد سجال إعلامي في البرامج الرياضية أو بيانات رسمية متبادلة، بعدما انتقلت القضية إلى قاعة المحكمة، حيث يستعد نادي برشلونة ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز للمثول أمام القضاء في جلسة مصالحة قد تمهد لمعركة قانونية طويلة، أو تنتهي باعتذار وتراجع.

ومن المقرر عقد جلسة المصالحة صباح غد في تمام الساعة 9:40، بقاعة المحكمة رقم 1 و2 في مدريد، ضمن خطوة تمهيدية لرفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد رئيس ريال مدريد، بموجب المادة 205 من قانون العقوبات الإسباني، وذلك بعد تقدم برشلونة بطلب تمهيدي لرفع الدعوى.

تصريحات بيريز وراء طلب برشلونة

وأكدت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، ونقلت عنها صحيفة «ماركا»، أن الجلسة تأتي عقب الطلب الذي قدمه النادي الكتالوني في منتصف يونيو الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها بيريز في بيانين علنيين منفصلين بتاريخ 12 مايو.

واتهم رئيس ريال مدريد برشلونة في تلك التصريحات بـ«الفساد» و«إثراء الحكام» و«الاستفادة الدائمة» من قراراتهم، في إشارة مباشرة إلى قضية نيجريرا.

وتُعد جلسة المصالحة خطوة تمهيدية إلزامية قبل رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير، استنادًا إلى تصريحات بيريز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في 12 مايو، وكذلك مقابلة إعلامية أجراها في اليوم التالي.

كان برشلونة قد أعلن حينها أنه في حال عدم «الاستجابة» للطلب بالشكل المناسب، فسيرفع «الدعوى الجنائية المناسبة» ضد رئيس ريال مدريد.

برشلونة يطالب بيريز بالتراجع أو تقديم الأدلة

يطالب برشلونة في دعواه فلورنتينو بيريز بالاعتراف بعدم دقة تصريحاته، بعدما وصف مجموعة من الحكام بأنهم تلقوا مدفوعات من النادي الكتالوني بهدف التلاعب بالبطولة.

في المقابل، يطالبه النادي بتحديد هوية الحكام الذين تلقوا هذه المدفوعات، والذين أطلق عليهم رئيس ريال مدريد لقب «أولاد نيجريرا».

وطالب برشلونة بيريز، في حال كشفه عن أسماء الحكام المعنيين، بتحديد المباراة واللعبة التي وقع فيها، حسب رأيه، الفساد المزعوم، في خطوة تضع رئيس ريال مدريد أمام خيارين: التراجع عن اتهاماته أو تقديم ما يدعمها.

ويسعى النادي الكتالوني إلى انتزاع تراجع من بيريز، الذي يعتبره مُدليًا بتصريحات كاذبة تضر بصورة النادي وسمعته، خاصة أنها صدرت عن رئيس أكبر منافسيه في إسبانيا، وليس عن إعلامي أو مشجع عادي.

دعوى جنائية محتملة.. وبيريز غير ملزم بالحضور

في حال عدم صدور تراجع يرضي برشلونة، يعتزم النادي رفع دعوى جنائية ضد رئيس ريال مدريد ومع ذلك، فإن بيريز ليس ملزمًا بالحضور شخصيًا إلى جلسة المصالحة المقررة الأربعاء، إذ يحق له الاستعانة بممثل قانوني عنه.

ما هي قضية نيجريرا؟

تتناول قضية «نيجريرا» مدفوعات قدمها برشلونة على مدى سنوات إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، عبر شركات مرتبطة به.

ويشتبه مكتب المدعي العام في أن هذه المدفوعات، التي تجاوزت سبعة ملايين يورو بين عامي 2001 و2018، ربما كانت تهدف إلى التأثير على هيئة التحكيم في المقابل، يؤكد برشلونة أنها كانت مقابل تقارير ونصائح فنية بشأن الحكام، وليست لشراء أي قرار تحكيمي.

هل تنهي جلسة الأربعاء الأزمة أم تفتح فصلًا جديدًا؟

باتت الكرة الآن في ملعب القضاء، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسة المصالحة: هل يتراجع بيريز عن اتهاماته، أم يتمسك بها ويواجه دعوى جنائية؟ وهل تكون جلسة الأربعاء بداية نهاية قضية نيجريرا، أم فصلًا جديدًا في صراع الكلاسيكو الذي لم يعد يدور داخل الملعب فقط، بل امتد إلى ساحات القضاء؟