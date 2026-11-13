قاضية «قضية نيجريرا» ترفض تمديد التحقيق لمدة 6 أشهر إضافية

رفضت القاضية أليخاندرا خيل، المشرفة على التحقيق في قضية نيجريرا، طلب ريال مدريد تمديد التحقيق لمدة ستة أشهر إضافية، علماً أن المهلة المحددة للتحقيق تنتهي في الأول من سبتمبر.

وكان النادي الملكي قد تقدم بطلب رسمي في 14 يوليو الماضي، من أجل تمديد فترة التحقيق في المدفوعات التي قدمها برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقاً.

وقد حظي طلب ريال مدريد بدعم النيابة العامة، في حين لم يعارضه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بينما عارضه جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة.