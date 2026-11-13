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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر ضد مالاوي اليوم.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام نظيره مالاوي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري للظهور الأول للمدير الفني الجديد علي ماهر، الذي يتطلع إلى قيادة المنتخب لتحقيق بداية قوية في مشواره مع الفراعنة.

موعد مباراة مصر ضد مالاوي اليوم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، حيث تنطلق صفارة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

يمكن متابعة مباراة مصر ومالاوي عبر قناة beIN Sports 2 HD، الناقل الفضائي للمواجهة ضمن منافسات التصفيات الإفريقية.

كما تتاح مشاهدة اللقاء مجانًا للجماهير داخل مصر عبر قناة أون سبورت من خلال البث الأرضي.

موقف منتخب مصر ومالاوي في المجموعة

يدخل المنتخب المصري المباراة وفي رصيده 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل تحقيق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل.

في المقابل، يمتلك منتخب مالاوي 3 نقاط، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة الثانية.

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