ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوى الليلة في تصفيات أفريقيا

يستعد منتخب مصر، بقيادة مديره الفني الجديد علي ماهر، لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة إلى تحقيق الفوز وتعزيز صدارتهم للمجموعة الثانية.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، خاصة أنها تمثل بداية رسمية لمرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، الذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة الإياب خارج الديار.

ويدخل منتخب مصر اللقاء متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

ويمنح الفوز المنتخب المصري فرصة رفع رصيده إلى 7 نقاط والانفراد بصدارة المجموعة، والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى النهائيات القارية، في الوقت الذي يسعى فيه منتخب مالاوي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراة مصر ومالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027، لتقام مساء يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027

يدخل المنتخب المصري المواجهة متربعًا على قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد.

وجاء ترتيب المجموعة بعد أول جولتين كالتالي:

مصر: 4 نقاط. أنجولا: 4 نقاط. مالاوي: 3 نقاط. جنوب السودان: دون نقاط.

ويطمح الفراعنة إلى استغلال مواجهة مالاوي لحصد النقاط الثلاث والابتعاد بصدارة المجموعة، خاصة أن أي تعثر قد يمنح المنافسين فرصة تقليص الفوارق وإعادة المنافسة إلى حسابات أكثر تقاربًا.

قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المختارين لخوض مواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، وشهدت القائمة وجود عدد من العناصر الأساسية والمحترفة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

ويتطلع الجهاز الفني بقيادة علي ماهر إلى الاستفادة من المواجهتين لتحقيق الانسجام بين اللاعبين وتطبيق أفكاره الفنية، مع السعي لحصد العلامة الكاملة ومواصلة مشوار المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.