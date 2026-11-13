منتخب مصر يستضيف مالاوي في اختبار علي ماهر الأول بتصفيات أمم إفريقيا 2027

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في مواجهة تمثل الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد علي ماهر، الذي تولى قيادة الفراعنة قبل أيام قليلة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط تطلعات جماهيرية بتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية.

ويدخل المنتخب المصري المواجهة بقيادة علي ماهر، ساعيًا إلى تحقيق بداية قوية في مهمته الجديدة، خاصة أن مباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة تمثلان فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتطبيق أفكاره الفنية، والوقوف على مستوى اللاعبين قبل استكمال مشوار التصفيات.

موقف منتخب مصر ومالاوي في المجموعة

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، بعدما استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية.

في المقابل، يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

ويسعى الفراعنة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث وتعزيز صدارتهم للمجموعة، في حين يطمح المنتخب المالاوي للخروج بنتيجة إيجابية من القاهرة، من أجل تحسين موقفه في المنافسة وتقليص الفارق مع المتصدر.

علي ماهر يبحث عن بداية قوية مع الفراعنة

وتحمل مواجهة مالاوي أهمية خاصة للمدير الفني علي ماهر، باعتبارها أول اختبار رسمي له على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، حيث ينتظر أن تشهد المباراة ملامح أسلوبه الفني وطريقة تعامله مع العناصر المتاحة.

ومن المتوقع أن يعتمد المنتخب المصري على الاستحواذ والضغط الهجومي المبكر، مستفيدًا من الإمكانات الفنية للاعبيه، مع ضرورة تحقيق التوازن الدفاعي والحذر من الهجمات المرتدة التي قد يستغلها المنتخب المالاوي.

كما تمثل الفاعلية الهجومية أحد أبرز التحديات أمام الجهاز الفني، خاصة بعد الفوز بخماسية على جنوب السودان، مقابل التعادل دون أهداف أمام أنجولا، وهو ما يجعل استغلال الفرص أمام المرمى أمرًا ضروريًا لتحقيق الانتصار.

ومن المنتظر أن يستفيد علي ماهر من المواجهة في تجربة بعض الأفكار الفنية والاستقرار على العناصر الأساسية، قبل خوض مباراة الإياب خارج الديار.

موعد مباراة العودة بين مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددًا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات، حيث تقام المباراة على ملعب بينجو الدولي في مالاوي.

وتكتسب مواجهتا الذهاب والإياب أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة على بطاقات التأهل، خاصة أن المنتخب المصري يسعى إلى حسم أكبر عدد ممكن من النقاط مبكرًا، وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات المقبلة.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وضمت قائمة المنتخب المصري استعدادًا لمواجهتي مالاوي مجموعة من أبرز العناصر المحترفة والمحلية، وجاءت الأسماء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

وتترقب الجماهير المصرية الظهور الأول للفراعنة تحت قيادة علي ماهر، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب إلى تأكيد تفوقه ومواصلة الانطلاق نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، مستفيدًا من دعم الجماهير وإقامة المباراة على ملعبه.