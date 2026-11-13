مستكترين عليه الضحك.. أحمد دويدار يوجه رسالة بشأن محمد صلاح

وجه أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، رسالة لمحمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، قبل مواجهة مالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه على فيسبوك: "مستكترين الضحكة عليك مش فاهم ليه عملت ايه فيهم ؟! هات بكرة جون ولا جونين علشان تكون الهداف التاريخي لمصر".

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المالاوي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل المنتخب الوطني المواجهة بهدف تحقيق انتصار جديد، بعد النتائج التي حققها خلال أول جولتين من مشوار التصفيات.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بتحقيق فوز كبير على حساب منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة مالاوي.