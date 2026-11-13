معتز إينو لـ صدى البلد: الأهلي غير مقنع مع عموتة.. مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز ضرورية.. وهذا توقعي لعلي ماهر في المنتخب..حوار

فتح معتز إينو، نجم الأهلي السابق، قلبه في حوار صحفي لموقع «صدى البلد»، للحديث عن مستوى الفريق الأحمر تحت قيادة المدير الفني حسين عموتة خلال الفترة الحالية، ورأيه في أزمة إمام عاشور وابتعاده عن المشاركة في المباريات، إلى جانب توقعاته لمواجهة منتخب مصر اليوم.

وتحدث إينو بصراحة عن أسباب عدم رضاه عن أداء الأهلي، رغم امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الانسجام بين عناصر الفريق لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن.

: كيف ترى أداء الأهلي تحت قيادة حسين عموتة خلال الفترة الحالية؟

: بصراحة، أنا غير راضٍ عن أداء الأهلي في الفترة الحالية، خاصة أن الفريق يمتلك أفضل اللاعبين في مصر، ولديه عناصر مميزة في جميع المراكز، لكن حتى الآن لم تظهر بالشكل المنتظر داخل الملعب.

وأرى أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم وجود الانسجام الكامل بين اللاعبين، فالكيمياء لم تكتمل بينهم حتى الآن، وهو ما يؤثر على شكل الفريق وأدائه خلال المباريات. الأهلي يمتلك الإمكانيات التي تجعله يقدم كرة قدم أفضل بكثير مما نشاهده حاليًا، وأتمنى أن يتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.

: ما رأيك في أزمة إمام عاشور وابتعاده عن المشاركة مع الأهلي؟

: أعلم أن إمام عاشور يبذل مجهودًا كبيرًا خلال التدريبات، ويضغط على نفسه بشكل واضح من أجل استعادة مستواه والعودة للمشاركة مع الفريق، فهو لاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ويستطيع صناعة الفارق في أي وقت.

وأعتقد أن إمام لديه رغبة قوية في العودة للمباريات وإثبات نفسه من جديد، خاصة أنه أحد العناصر المهمة داخل الفريق، ووجوده يمنح الأهلي حلولًا إضافية في وسط الملعب.

: لو كنت مكان حسين عموتة، هل كنت ستمنح إمام عاشور فرصة المشاركة أمام بيراميدز؟

: بالتأكيد، لو كنت مكان المدير الفني حسين عموتة، كنت سأقوم بإشراك إمام عاشور في مباراة بيراميدز بالدوري، لأنه لاعب مهم ويمتلك قدرات كبيرة، وأرى أن مشاركته قد تمثل إضافة قوية للفريق في مواجهة بحجم هذه المباراة.

: ما توقعاتك لمباراة منتخب مصر اليوم؟

: أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، خاصة أننا أمام مرحلة جديدة بروح مختلفة ومدير فني جديد، وهو ما يجعل الجماهير تنتظر ظهور المنتخب بصورة مميزة.

وأتمنى أن ينجح الجهاز الفني واللاعبون في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير المصرية، وتكون بداية جيدة للمرحلة المقبلة، خصوصًا أن المنتخب يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات الجماهير