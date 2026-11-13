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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستقر على ضم 3 صفقات.. واجتماع حاسم بعد مواجهة بيراميدز

الاهلى
الاهلى
منار نور

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات ملف الصفقات الجديدة داخل النادي الأهلي، في ظل تحركات الإدارة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع المدير الفني الحسين عموتة.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرفان على قطاع الكرة، عقدا جلسة مع الحسين عموتة قبل سفره إلى المغرب، لمناقشة ملف الصفقات الجديدة في يناير المقبل.

وأضاف أن الجلسة شهدت الاستقرار على ضم 3 صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق، وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أمير هشام إلى وجود جلسة مرتقبة وحاسمة بين مسؤولي الأهلي والحسين عموتة عقب مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري، من أجل مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتدعيمات، وتحديد الأسماء المستهدفة بشكل نهائي.

وأكد أن إدارة الأهلي ترغب في حسم ملف الصفقات في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من التحرك مبكرًا لإنهاء التعاقدات وتوفير احتياجات الجهاز الفني.

واختتم بأن مركز قلب الدفاع يشهد ترشيح عدد من الأسماء المطروحة على طاولة الأهلي، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية حتى الآن نحو التعاقد مع أي لاعب.

الاهلى بيراميدز صفقات

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