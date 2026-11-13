حقيقة عرض الأهلي لضم حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، في ظل الأنباء المتداولة بشأن رغبة القلعة الحمراء في الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن الأهلي لديه رغبة كبيرة في ضم حسام عبد المجيد، إلا أن اللاعب يفضل في الوقت الحالي مواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا، ولا يفكر في العودة إلى الدوري المصري.

وأضاف أن حسام عبد المجيد، حال تغيير موقفه واتخاذ قرار بالعودة إلى مصر، ستكون بوابة النادي الأهلي هي وجهته، في ظل اهتمام مسؤولي القلعة الحمراء بالحصول على خدماته.

وشدد أمير هشام، على أن الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب حتى الآن، كما لم يقدم أي عرض له، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يشهد تطورات مستقبلية حال استقرار حسام عبد المجيد على العودة إلى الدوري المصري.

واختتم بالتأكيد، أن كل ما تردد بشأن تقديم الأهلي عرضًا رسميًا للاعب أو الدخول في مفاوضات رسمية معه غير صحيح حتى هذه اللحظة.