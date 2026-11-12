لماذا أوصى النبي بإكرام الصحابة وحفظ مكانتهم؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أهمية إكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ مكانتهم وتقدير فضلهم، موضحًا أن السنة النبوية حثت على معرفة قدر الصحابة والاعتراف بمكانتهم.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»، مشيرًا إلى أن الحديث أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، كما وردت رواية أخرى بلفظ: «احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

معرفة قدر الصحابة

وأشار إلى أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «احفظوني في أصحابي» هو حفظ حقه فيهم، ومعرفة قدرهم وفضلهم ومكانتهم، موضحًا أن من يحفظ حق النبي في أصحابه يحفظه الله في الدنيا والآخرة.

واستشهد برواية أوردها الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن عياض الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «احفظوني في أصحابي، فمن حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه، ومن تخلى الله منه أوشك أن يأخذه»، مؤكدًا أن هذه الرواية تبرز فضل الصحابة وتحذر من الانتقاص من مكانتهم أو الاعتداء على قدرهم، فهم الذين نقلوا إلى الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.