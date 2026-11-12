القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن تحملان أسلحة ومعدات للقوات الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن جافتين تحملان أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود جنوب غرب أوديسا وفي ميناء تشيرنومورسك.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف السفن المحملة بالمعدات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج باستخدام الطائرات المسيّرة".

وأضاف البيان: "تم استهداف سفينتين للشحن الجاف تحملان أسلحة ومعدات عسكرية في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، وفي ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا".