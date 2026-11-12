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كيف تساهم منصة «رحلة المحضر» في تيسير أعمال الشركات؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تساهم منصة «رحلة المحضر» في تيسير أعمال الشركات؟

كيف تساهم منصة «رحلة المحضر» في تيسير أعمال الشركات؟
كيف تساهم منصة «رحلة المحضر» في تيسير أعمال الشركات؟

تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق المنصة الرقمية «رحلة المحضر»، التي تستهدف تيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، من خلال ربط الجهات المعنية إلكترونيًا وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة.

وأعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرب إطلاق المنصة، خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي «DLA Piper» في واشنطن، على هامش مشاركته في قمة الأعمال «B20 USA 2026»، بحضور ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية.

ما أهداف منصة «رحلة المحضر»؟

تستهدف المنصة تحقيق عدد من الأهداف المرتبطة بتيسير الإجراءات أمام الشركات، أبرزها:

1- ربط الجهات المعنية إلكترونيًا من خلال توفير آلية للربط بين الجهات ذات الصلة بإجراءات اعتماد محاضر الشركات.
2- العمل على توحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة.
3- تقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس أموال الشركات.
4-تسهيل الإجراءات أمام الشركات من خلال التحول الرقمي وإعادة هندسة رحلة المستثمر.

كيف يستفيد أصحاب الشركات من المنصة؟

من المتوقع أن تسهم المنصة في تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، من خلال تبسيط التعاملات بين الجهات المعنية وتيسير اعتماد المحاضر إلكترونيًا.

وتأتي المنصة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال، وتقليل الوقت والتكلفة، بما يدعم توسع الشركات وزيادة استثماراتها.

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