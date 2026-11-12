نزل 1880 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم الخميس 12-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب مقدار 1880 جنيها على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيه للشراء و47,4 ألف جنيه للبيع.

الذهب يتراجع

وفي تعاملات مساء اليوم، فقد سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيها على الأقل .

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5975 جنيها.

تحركات الذهب

وفقد سعر الذهب مقدار 230 جنيها على أساس اسبوعي .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6828 جنيها للشراء و 6771 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6259 جنيها للشراء و6207 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5975 جنيها للشراء و 5925 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5121 جنيها للشراء و 5078 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3983 جنيها للشراء و 3950 جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3885 دولارا للشراء و3884 دولارا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وبلغ الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيه للشراء و47,4 ألف جنيه للبيع.