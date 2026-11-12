إيحاءات خادشة.. القبض على صانع محتوى بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ،وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





