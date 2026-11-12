بطولة غرب آسيا للكاراتيه تشهد تواجدا مصريا

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شهدت بطولة غرب آسيا للكاراتيه المقامة في العاصمة الأردنية عمّان تواجدا مصريا متمثلا في محمد الدهراوي رئيس الاتحاد، وسيد نصر نائب رئيس الاتحاد المصري.

حرص الدهراوي ونصر على متابعة منافسات بطولة غرب آسيا وذلك بعد تلقيهما دعوة من حسن مسعود رئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه.

وشهدت البطولة متابعة ومشاركة في أجواء رياضية مميزة جمعت قيادات الكاراتيه ورؤساء الوفود من لبنان والأردن وسلطنة عُمان والإمارات.

وأكد الدهراوي أن هذا المشهد يعكس عمق العلاقات الرياضية العربية ويعزز أواصر التعاون والتواصل بين الاتحادات الشقيقة.

يذكر أنه انطلقت منذ أيام فعاليات دورة الحكام الآسيوية للكاراتيه، بمشاركة مجموعة من الحكام الذين يمثلون عددًا من الدول، في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالمستويات الفنية.

وشهد حفل افتتاح الدورة حضور حسن مسعود، رئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه، ومحمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة، في تأكيد على أهمية التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الاتحادات الوطنية.

وتستهدف الدورة تعزيز قدرات الحكام وتطوير مهاراتهم الفنية والتحكيمية، من خلال الاطلاع على أحدث المستجدات والقواعد المنظمة لرياضة الكاراتيه، بما يسهم في توحيد المفاهيم التحكيمية ومواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة على المستويين الآسيوي والدولي.