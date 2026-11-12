فيران توريس يقود هجوم إسبانيا أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة التشيك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل الأساسي اعتماد دي لا فوينتي على فيران توريس لقيادة الخط الأمامي، بمساعدة أليكس باينا ويريمي بينو، بينما يقود الثنائي باو كوبارسي ودين هويسن الخط الدفاعي.

كما دفع المدير الفني ب زوبيميندي في وسط الملعب، في حين يجلس ميكيل ميرينو وديفيد رايا على مقاعد البدلاء خلال مواجهة اليوم.

تشكيل إسبانيا أمام التشيك

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

أوناي سيمون. خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، دين هويسن، مارك كوكوريلا.

بيدرو بورو، باو كوبارسي، دين هويسن، مارك كوكوريلا. خط الوسط: مارتن زوبيميندي، فابيان رويز، فيرمين لوبيز.

مارتن زوبيميندي، فابيان رويز، فيرمين لوبيز. خط الهجوم: أليكس باينا، فيران توريس، يريمي بينو.

موعد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية

يحتضن ملعب «إيبت أرينا» مواجهة إسبانيا والتشيك، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى المنتخب الإسباني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في المجموعة، بينما يأمل منتخب التشيك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.